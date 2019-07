Vela – ILCA Laser Standard Men’s World Championship | quarto giorno di regate a Sakaiminato

sportfair

(Di domenica 7 luglio 2019) Iniziate le Final Series con due italiani in Gold fleet al 2019Men’s, Giappone Iniziata la seconda fase del 2019, in Giappone, con le due primedelle Final Series. Oltre alla vittoria del titolo, il Mondiale2019 assegna cinque dei pass per nazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Al momento sono 16 le nazioni qualificate e 17 quelle in lotta in questi giorni per un posto nella flotta Olimpica, tra queste anche l’Italia. Per le Finals Series i 156 velisti sono stati divisi, in base ai risultati delle Qualifying Series terminate ieri, nelle Gold, Silver e Bronze fleet, ognuna composta da 52 barche. Per l’Italia in flotta Gold Marco Gallo (SV Guardia di Finanza) e Nicolò Villa (CV Tivano). Junichi Hirai Dopo le due prove di oggi, corse con vento sui 6/8 nodi, ...

