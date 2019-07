Vacanze italiane per Sofia Vergara e il suo Joe Manganiello

(Di domenica 7 luglio 2019) Cinque anni d'amore pere Joe, i due divi di Hollywood festeggiano l'anniversario in una vacanza social nel cuore di Positano. L’Italia è la meta prescelta dai divi di Hollywood per le loro vacanza di sole, mare, relax e buona cucina. Anchee Joenon sono restati immuni al fascino del Bel Paese e, proprio in questi ultimi giorni, si stanno godendo una vacanza fra le bellezze di Positano. Una vacanza social come rivelano gli scatti e le stories che sono stato pubblicati dal profilo instagram della giunonica attrice colombiana.