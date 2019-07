Va a giocare alle slot e lascia il figlio solo in casa | il bimbo di 6 anni sale sul tetto

Lega e M5s litigano sugli aiuti alle famiglie. M5s accusa Fontana di "giocare a tombola" sull'assegno unico : Anche gli aiuti alle famiglie fanno litigare Lega e Movimento 5 Stelle. Al ministro leghista della Famiglia, Lorenzo Fontana, che rilancia la proposta di un assegno unico per i figli fino a 26 anni, dopo l’ennesimo crollo delle nascite appena certificato dall’Istat, rispondono subito piccati gli alleati di governo, accusando il Carroccio di “giocare a tombola” con proposte poco credibili e che potrebbero costare fino a 60 ...

Mondiali donne - l’Olanda contro la Fifa : «Perché giocare alle 15?» : È già polemica a meno di 24 ore da Italia-Olanda di domani a Valenciennes, valevole per i quarti di finale del Mondiale di calcio donne. Il tema sul quale le olandesi sono irritate è l’orario, le 15 nel giorno previsto di maggior afa di questi giorni in Francia: «Abbiamo scritto una lettera alla Fifa, chiedendo […] L'articolo Mondiali donne, l’Olanda contro la Fifa: «Perché giocare alle 15?» è stato realizzato da Calcio e ...

Il director di Bond 25 sta rallentando le riprese per giocare a Red Dead Redemption 2? Ecco la sua risposta : Il director di Bond 25, il nome provvisorio del nuovo film di 007, insiste che le riprese non stanno andando a rilento a causa della sua passione per i videogiochi e in particolare per Red Dead Redemption 2.Come riporta Eurogamer.net, questa settimana i tabloid hanno accusato Cary Joji Fukunaga di aver rallentato i lavori, lasciando in attesa le crew per ore e ore, per giocare al celebre titolo di Rockstar.In risposta, Fukunaga ha pubblicato un ...

Tennis - Simone Bolelli : “Voglio dedicarmi al doppio e giocare ad alto livello alle Olimpiadi di Tokyo nel 2020” : Terminata purtroppo al primo turno l’avventura al Roland Garros, ko contro il francese Lucas Pouille, Simone Bolelli guarda al futuro e ai suoi programmi. Il nostro portacolori, attualmente n.187 ATP, sta infatti valutando se proseguire o meno nel circuito dei singolari, privilegiando i tornei di doppio. A 33 anni, l’azzurro infatti vorrebbe coltivare il sogno a Cinque Cerchi, allenandosi nello specifico nelle partite in coppia: ...

Juventus - Dybala giura amore ai colori bianconeri : “voglio continuare a giocare qui”. E sul nuovo allenatore… : L’attaccante argentino ha ammesso di voler rimanere alla Juventus, spegnendo le voci di un suo presunto addio Paulo Dybala non ha nessuna intenzione di lasciare la Juventus, l’attaccante argentino lo ha ribadito nel corso di questo pomeriggio ai microfoni di Sky Sport, durante l’incontro con i tifosi bianconeri presso l’Adidas Store. Massimo Paolone/LaPresse Interrogato sul suo futuro, la Joya ha ammesso: “le ...

Lasciava l'anziana madre chiusa in auto per andare a giocare alle slot. Denunciato : Giocava per ore in una sala di videolottery di un centro commerciale di Sassari, abbandonando la madre di 86 anni chiusa da sola nell'auto lasciata in sosta nel parcheggio scoperto di fronte all'ingresso. Un uomo di 50 anni è stato Denunciato dalla polizia locale per abbandono di persona incapace. Qualche settimana fa il suo comportamento era stato segnalato agli agenti dai un testimone che si trovava casualmente nel parcheggio. Dagli ...