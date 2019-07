USA-Olanda | Finale Mondiali calcio femminile 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e

oasport

Oggi, domenica 7 luglio, a Lione, andrà in scena la finale dei Mondiali di calcio femminile. Un atto conclusivo che vedrà confrontarsi gli Stati Uniti d'America, in cerca della loro quarta corona mondiale, e l'Olanda. Una partita che vede confrontarsi le campionesse del mondo in carica con le campionesse d'Europa in carica ed anche per questo il match assume dei connotati importanti. La finale dei Mondiali di calcio femminile sarà trasmessa da Sky Sport e da Rai Sport, godendo anche della diretta streaming su Sky Go e su Rai Play.

