Universiadi Napoli 2019 | programma | orari e tv di oggi domenica 7 luglio Come vederle

oasport

(Di domenica 7 luglio 2019)andrà in scena la quinta giornata delle, aprosegue la competizione multisportiva internazionale riservata agli iscritti agli Atenei di tutto il mondo. Di seguito il calendario compleeto, ildettagliato e tutti glidelle gare dialle. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai Due o su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e su Olympic Channel, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. CLICCA QUI PER GLI ITALIANI IN GARA(7, ILDI(7):: 09.00 TAEKWONDO – Poomsae maschile e femminile, turni preliminari 09.00 TENNIS – Singolare maschile e femminile, secondo turno 09.00 TENNIS – Doppio maschile e femminile, primo turno 09.30 NUOTO – Batterie: 200 rana femminile, 100 stile ...

Eurosport_IT : Il pubblico impazzisce per Carlotta #Ferlito alle Universiadi di Napoli, e come potrebbe essere altrimenti!!! ??????… - matteosalvinimi : Il sindaco di Napoli, sempre cosi attento agli immigrati, viene coperto dai fischi dei suoi concittadini al San Pao… - RedRonnie : Ma come si permettono i commentatori di @RaiDue nella diretta #Universiadi #Universiade2019 di criticare la città d… -