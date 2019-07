(Di domenica 7 luglio 2019) Quarto oro per l'Italia nell'Universiade estiva di Napoli. A salire sul gradino più alto del podioche ha conquistato il primo posto nel corpo libero. Un risultato prestigioso per la classe 1995 catanese che arriva dopo l'argento conquistato alla trave da Lara Mori. Per entrambe si tratta della secondadopo quella di bronzo conquistata con Martina Rizzelligara di corpo libero a squadre.