Una Vita | spoiler nuove puntate | Ursula compie un terribile gesto

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Ursula e la vedova di Samuel si alleano per distruggere Acacias : Spinte dal desiderio di vendetta, Ursula e Genoveva, si alleano per rovinare gli abitanti del quartiere.

Una Vita - anticipazioni : Ursula uccide ancora : Ursula Dicenta - Una Vita Un altro omicidio, compiuto ovviamente da Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro), darà uno scossone alle puntate di Una Vita in onda nei prossimi giorni su Canale 5. Consapevole della confessione di Aurelia a Diego (Ruben De Eguia) sul fatto che qualcuno ha tagliato il cordone ombelicale di Blanca (Elena Gonzalez) subito dopo la nascita del piccolo Moises – prova che la ragazza non poteva essere da sola in quei ...

Anticipazioni Una Vita Puntate Spagnole : Liberto Tradisce Rosina e Viene Arrestato! : Anticipazioni Una Vita Puntate Spagnole: Liberto si abbandona alla passione con Genoveva cadendo nel tranello teso ai suoi danni dalla giovane e da Ursula! Anticipazioni Una Vita: Liberto cade nella trappola di Genoveva e di Ursula e finisce per ferire profondamente Rosina che lo lascia! Poi, l’uomo Viene denunciato e… finisce in carcere! Dalle Anticipazioni Una Vita sulle recenti Puntate Spagnole emergono notizie clamorose. Rosina ...

Una Vita - anticipazioni shock : parla l’attore di Jaime (Carlos Olalla) : anticipazioni Una Vita, parla l’attore che interpreta Jaime Alday: “Nessun lieto fine” Raccontandosi con una lunga intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Nuovo, Carlos Olalla, l’attore che nella soap Una Vita interpreta Jaime Alday, ha parlato dei rumors circolati in rete qualche tempo fa, che hanno previsto la tragica uscita di scena del personaggio da lui interpretato. L’attore ...

Una Vita - spoiler : Samuel viene scagionato - Ursula progetta la sua fuga : Le trame dell'appassionante soap opera iberica Una Vita sono sempre in grado di suscitare l’interesse dei telespettatori. Gli spoiler dei prossimi episodi italiani dicono che Samuel Alday, dopo essere finito dietro le sbarre del carcere con l’accusa di aver ucciso suo padre Jaime, verrà considerato innocente grazie all’aiuto di Liberto Seler. Non appena il marito di Blanca tornerà in libertà, Ursula Dicenta deciderà di abbandonare Acacias 38 con ...

Una Vita anticipazioni : SAMUEL arrestato ma… quanto resta in carcere? : Il ritrovamento del cadavere di Jaime (Carlos Olalla) darà il via ad una serie di sorprendenti dinamiche nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Eh sì: se ci avete letto in precedenza, sapete già che sarà Diego (Ruben De Eguia) a ritrovare il corpo senza Vita del padre e tutto ciò creerà i presupposti per l’arresto di SAMUEL (Juan Gareda)… Una Vita, news: SAMUEL arrestato Le anticipazioni segnalano che gli inquirenti fin da subito si ...

Una Vita - spoiler dall'8 al 13 luglio : Peña si sente male mangiando una torta avvelenata : Le anticipazioni della famosa telenovela Una Vita riguardano diverse novità. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 8 a sabato 13 luglio, Silvia Reyes accetterà di stabilirsi a casa di Felipe e Celia, in attesa di sposarsi con Arturo Valverde. Nel frattempo Esteban approfitterà del contesto per rivelare a Silvia, della quale è innamorato, alcuni dettagli del passato di Valverde con la figlia Elvira, ma la donna non rimarrà molto stupita, ...

Anticipazioni Una Vita del 6 luglio : Samuel rifiuta di tornare insieme alla moglie : Rete 4 trasmetterà oggi 6 luglio una nuova maxi puntata della telenovela Una Vita. Essa andrà in onda dalle ore 21:30 e proseguirà fino alle ore 23:45, occupando anche lo spazio lasciato libero da Il Segreto (che per il momento occuperà solo la fascia pomeridiana di Canale 5, dal lunedì al venerdì). La puntata odierna sarà ampiamente dedicata alla confusione nella mente di Blanca, sempre più manipolata dalla bigotta Cristina Novoa che la ...

Una Vita Anticipazioni 6 luglio 2019 : la puntata di stasera su Rete 4 : Blanca, manipolata da Cristina, si allontana da Diego arrivando addirittura a minacciare di uccidersi se il ragazzo non la lascerà stare.

Anticipazioni Una Vita : Diego e Blanca ritrovano il piccolo Moises : Le prossime puntate di Una Vita riporteranno alla ribalta i sospetti sulle sorti di Moises. Le Anticipazioni relative alle prossime puntate della soap (non è nota la data della messa in onda in Italia) rivelano che Diego avrà modo di confrontarsi con Aurelia, la forestiera che ha soccorso Blanca nei complicati momenti successivi al parto. La donna confermerà di non avere tagliato il cordone ombelicale, motivo per cui l'Alday penserà che la tesi ...

Anticipazioni 'Una vita' dall'8 al 13 luglio : Ursula uccide Aurelia : Arrivano le Anticipazioni settimanali di una delle soap più seguite della televisione italiana, "Una vita", scritta e ideata dalla stessa autrice de "Il Segreto". Le trame di cui parleremo qui di seguito si riferiscono alle puntate che saranno trasmesse in Italia dall'8 al 13 luglio, tutti i giorni su Canale 5 e il sabato sera in prima serata su Rete 4. Questa settimana, al centro di tutte le vicende della soap, ci saranno le manipolazioni di ...

Una Vita - trama serale del 6 luglio : Blanca soggiogata da Cristina - Diego disperato : La soap Una Vita attende i telespettatori con una doppia puntata serale sabato 6 luglio su Rete 4, a partire dalle 21:20 circa, dove vedremo che Blanca sarà completamente succube di Cristina Novoa. La giovane infatti, sotto l’influenza della donna, sembra aver smesso di cercare il suo bambino, convinta che Dio la stia punendo per l’amore con Diego. Quest’ultimo, tenterà di tutto per capire cosa sta succedendo alla sua amata, ma si troverà di ...

Anticipazioni Una Vita dall’8 al 13 luglio : Ursula commette un omicidio : Una Vita Anticipazioni prossima settimana dall’8 al 13 luglio: Ursula uccide la forestiera, Cristina Novoa influenza Acacias Le Anticipazioni di Una Vita, della prossima settimana, rivelano che sotto l’influenza di Cristina Novoa, Blanca ammette in pubblico la sua infedeltà nei confronti di Samuel, citando Diego, e poi dichiara di essere pronta a tornare sulla retta […] L'articolo Anticipazioni Una Vita dall’8 al 13 ...