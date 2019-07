Un risultato del genere in Italia se lo sogna il Pd Luciana Castellina

Tour de France 2019 - risultato e classifica della seconda tappa Bruxelles-Brussel : dominio della Jumbo-Visma nella cronometro a squadre : La cronometro a squadre nella seconda giornata del Tour de France 2019 non ha deluso le aspettative regalando uno spettacolo avvincente per il successo di tappa e dando segnali importanti anche in ottica classifica generale, nonostante distacchi abbastanza contenuti complice la distanza ridotta (27.6 km) per le strade di Bruxelles, in Belgio. La Jumbo-Visma trova il successo con una prestazione maiuscola chiudendo con il tempo di ...

Motocross - risultato GP Indonesia MXGP 2019 : Tim Gajser domina gara-1 e approfitta dell’assenza di Cairoli : Tutto troppo facile per lo sloveno Tim Gajser. L’alfiere della Honda fa sua gara-1 del GP di Indonesia 2019, undicesima prova della classe regina del Motocross. La MXGP ha il suo dominatore e il nome è quello del centauro vittorioso quest’oggi, che porta a 13 i successi di manche in quest’annata e soprattutto approfitta dell’assenza del nostro Tony Cairoli, costretto a saltare questo weekend ed anche il prossimo sempre in ...

DIRETTA/ Argentina Cile - risultato 2-0 - streaming video DAZN : rissa Messi-Medel! : DIRETTA Argentina Cile Copa America 2019 streaming video DAZN: cronaca live della partita che a Sao Paulo si gioca per il terzo posto nel torneo.

Superbike - GP Gran Bretagna 2019 : risultato gara-1. Jonathan Rea domina sul bagnato ed è leader del Mondiale grazie alla caduta di Bautista : Dopo 19 manche di dominio targato Alvaro Bautista, cambia clamorosamente il leader del Mondiale Superbike grazie alla strepitosa vittoria di Jonathan Rea e alla caduta dell’iberico della Ducati in occasione di gara-1 del Gran Premio di Gran Bretagna 2019, ottavo round della stagione. Il quattro volte campione iridato della Kawasaki si è reso protagonista di una prestazione sensazionale sul bagnato in cui è riuscito a prendere la testa ...

Moto3 - risultato Qualifiche GP Germania 2019 : prima pole in carriera di Sasaki - quarto Dalla Porta - delude Antonelli : Ayumu Sasaki si prende con forza la prima pole position della sua carriera nelle Qualifiche del GP di Germania 2019 di Moto3, Portando la sua Honda Petronas a girare sull’1:26.135, seguito dal connazionale del Team Asia Kaito Toba (+0.057) che completa l’apoteosi nipponica del Sachsenring. Subito alle spalle del duo giapponese si sono inserite le due Leopard di Marcos Ramirez (+0.171) e di Lorenzo Dalla Porta che con un ultimo ...

Italia-Cina - risultato e tabellino : la sintesi del match – VIDEO : Italia-Cina, risultato e tabellino: la sintesi del match – VIDEO Italia Cina risultato e sintesi| L’Italia femminile va avanti e si qualifica per i quarti di finale battendo la Cina per 2-0. Le azzurre di Betolini prima sbloccano il match con Valentina Gicinti al 15esimo e poi lo chiudono nel secondo tempo grazie ad un grandissimo gol di Galli. Prestazione importante delle ragazze azzurre che adesso sfideranno la vincente tra ...

Italia-Cina - Valentina Giacinti sblocca il risultato : gol di rapina dell’attaccante azzurra [VIDEO] : Il capocannoniere della Serie A sblocca il risultato nel match tra Italia e Cina, trovando il pertugio giusto per portare in vantaggio le azzurre La Nazionale italiana sblocca il risultato al quindicesimo minuto del primo tempo, ci pensa Giacinti a bucare la porta della Cina. Le ragazze del ct Bertolini passano in vantaggio grazie ad una intuizione della giocatrice azzurra, che si avventa su una palla vagante in area di rigore cinese e la ...

Germania - gli abitanti comprano tutta la birra del paese per boicottare festa neonazista. risultato : le teste rasate se ne vanno : Per sconfiggere i neonazisti basta togliergli la birra. A dimostrarlo sono stati gli abitanti del villaggio tedesco di Ostritz, in Germania. Nel paese, diversi simpatizzanti del nazismo avevano organizzato un festival dal titolo “Scudo e spada”. Dozzine di abitanti, allora, sono andati nell’unico supermercato locale e hanno comprato tutte le casse di birra che c’erano, circa cento, lasciando a secco le teste rasate. Come ...

Formula 1 – Il risultato del Gp di Francia e la frecciatina di Hamilton : Binotto risponde a Lewis : Mercedes imprendibile, Mattia Binotto analizza il weekend del Gp di Francia, rispondendo alla frecciatina lanciata da Hamilton ieri nel post qualifiche Lewis Hamilton è il vincitore del Gp di Francia: il britannico della Mercedes non ha avuto rivali oggi a Le Castellet, lasciandosi alle spalle il compagno di squadra Bottas ed il giovane monegasco della Ferrari Charles Leclerc. Quarto posto invece per Max Verstappen, seguito da ...

Formula 1 – risultato deludente per Vettel nelle qualifiche del Gp di Francia : “ecco cosa è successo” : qualifiche amare per Vettel al Gp di Francia: le parole del ferrarista dopo il settimo posto ottenuto al Paul Ricard Dopo la penalità del Gp del Canada che gli ha impedito di festeggiare per la sua prima vittoria stagionale, Sebastian Vettel non è riuscito a ritrovare oggi il sorriso nelle qualifiche del Gp di Francia 2019. Il tedesco della Ferrari, che in Q3 ha avuto un problema col cambio, a seguito del quale ha potuto effettuare un solo ...

LIVE Italia-Brasile calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : 0-1 - decide un rigore di Marta. Bertolini : “Il primato del gruppo è un grande risultato” : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Italia-Brasile 0-1 LE PAGELLE DI Italia-Brasile 0-1 LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL’ITALIA AGLI OTTAVI DI FINALE LE DICHIARAZIONI DI MILENA Bertolini Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. Sarà con ogni probabilità la Cina l’avversaria dell’Italia negli ottavi di finale. Italia 6 punti, Australia 6, Brasile 6, Giamaica 0. decide il gol di Marta ...

DIRETTA/ Venezia Sassari - risultato 60-53 - streaming video : allungo della Reyer! : DIRETTA Venezia Sassari streaming video Rai: cronaca live della partita che si gioca al Taliercio, gara-5 della finale scudetto di basket Serie A1.

Moto2 - risultato GP Catalogna 2019 : Alex Marquez trionfa ancora - Luthi e Navarro sul podio. Baldassarri cade e perde la vetta del Mondiale : La famiglia Marquez fa già festa dalla Moto2. E’ Alex e non Marc, per il momento, ad imporsi nel GP di Catalogna 2019. Sul tracciato di casa l’iberico si è imposto ancora una volta, replicando quanto già fatto a Le Mans (Francia) e al Mugello (Italia). Un successo d’autorità quello dell’alfiere del Team Marc VDS a precedere di 1″989 lo svizzero Thomas Luthi (Dynavolt Intact GP) e l’altro spagnolo Jorge Navarro ...

Calcio a 5 - risultato gara-5 finale play-off : Pesaro è campione d’Italia per la prima volta della sua storia - Acqua&Sapone battuta 3 a 2 ai supplementari : L’Italservice Pesaro beffa ancora una volta l’Acqua&Sapone per 3 a 2 nei tempi supplementari di gara-5 della finale play-off e diventa campione d’Italia conquistando il suo primo storico scudetto. Fulvio Colini raggiunge il quinto titolo nazionale con la quinta squadra diversa, al termine di una stagione, una serie e una partita che hanno confermato quanto queste due squadre siano a tutti gli effetti equivalenti sul piano ...