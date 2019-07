Un cuore nel mare di Ustica per ricordare Tusa

Sciacca regno di Dolce & Gabbana : “La Sicilia nel cuore” : Dolce e Gabbana scelgono Sciacca per la sfilata di alta moda maschile. Dopo aver dato spettacolo a Palma di Montechiaro e nella Valle dei Templi di Agrigento, D&G hanno presentato a Sciacca la collezione maschile autunno-inverno 2019. Così l’alta sartoria maschile di Dolce & Gabbana ieri sera nel centro storico di Sciacca. Come è accaduto per altre cittadine della Sicilia, anche il borgo marinaro in provincia di Agrigento è diventato il ...

Papa Francesco : “Amatrice nel mio cuore - la ricostruzione tarda a decollare” : “È un segno di speranza il fatto di ritrovarsi proprio ad Amatrice, il cui ricordo è sempre presente al mio cuore, mettendo a tema gli squilibri che devastano la nostra ‘casa comune’“: lo ha dichiarato Papa Francesco nel messaggio rivolto ai partecipanti al II Forum delle Comunità ‘Laudato sì’ “che si celebra in un territorio devastato dal terremoto che ha colpito l’Italia centrale nell’agosto del 2016 e ...

Hugo Maradona : “Diego avrà per sempre Napoli nel cuore - ecco il pensiero di mio fratello su Icardi” : Hugo Maradona, fratello di Diego Armando è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli commentando il possibile matrimonio tra Mauro Icardi e il Napoli. Le sue parole : “Diego è arrivato a Napoli ormai trentacinque anni fa, fu una giornata speciale che segnò l’inizio dell’infinito amore tra lui e il popolo partenopeo. Fu un giorno che nessun tifoso napoletano potrà mai dimenticare. Icardi-Napoli? I problemi che ...

Forte scossa di terremoto nel cuore della California - avvertita a Los Angeles [LIVE] : Un terremoto magnitudo Mwp 6.3 si è verificato nella California centrale alle 17:33:53 UTC (19:33:53 ora italiana, 10:33:53 ora locale, ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. La scossa è stata chiaramente avvertita a Los Angeles. L’epicentro è stato localizzato nell’area di Ridgecrest, a circa 250 km a nord di Los Angeles. Non si hanno al momento informazioni su possibili vittime ...

Albiol saluta Napoli : “I tifosi mi hanno fatto sentire a casa - porterò tutti nel cuore! Sei anni incredibili! Tornerò per festeggiare lo Scudetto!…” : Intervista di Raul Albiol a Radio Kiss Kiss Napoli. Lo spagnolo Raul Albiol saluta i tifosi azzurri e i suoi ex compagni. Il suo trasferimento al Villareal adesso è ufficiale Raul Albiol è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto ha detto: “Per me sono stati sei anni bellissimi ed incredibili a Napoli. Mi sono ...

Cosa Nostra - Salvatore Borsellino : “Paolo è morto con la speranza nel cuore. Solo i giovani possono cambiare il paese” : Il libro Cosa Nostra spiegata ai ragazzi è stato presentato in anteprima internazionale alla XVIII edizione del Festival del Libro Possibile di Polignano a Mare (Bari). Salvatore Borsellino ha ricordato il fratello Paolo parlando dei motivi che lo hanno spinto, prendendo il testimone da suo fratello, ad incontrare i ragazzi delle scuole. Nel 1989 Paolo Borsellino parlò di mafia in un liceo del Nord Italia, a Bassano del Grappa. Quella lezione, ...

Rarissimo lago di lava scoperto nel cuore del vulcano Mount Michael : ribolle a 1.000° C : Grazie alle immagini satellitari catturate da Landsat, Sentinel-2 e ASTER, un team di ricerca britannico ha scoperto un Rarissimo e affascinante lago di lava nel vulcano Mount Michael, sito su una remota isola dell'Oceano Atlantico meridionale. Sono noti soltanto otto laghi di lava persistenti in tutto il mondo.Continua a leggere

Scossa di terremoto nel cuore della Sicilia : epicentro a Resuttano (Caltanissetta) [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo ML 2.9 si è verificato a 2 km sud da Resuttano (Caltanissetta) alle 02:51:21 ad una profondità di 38 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto nel cuore della Sicilia: epicentro a Resuttano (Caltanissetta) [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Dopo Modica luci a led anche nel cuore di Ragusa : è polemica : Dopo Modica le luci a led con colore freddo spuntano anche nel centro storico superiore di Ragusa. La nota del consigliere D’Asta

Palio di Siena 2019 - vittoria da batticuore della Giraffa! “Tittìa” e “Tale e Quale” in trionfo nella carriera della Madonna di Provenzano : Giovanni Atzeni, detto Tittìa, su Tale e Quale, porta alla vittoria la Contrada della Giraffa nel Palio di Siena corso oggi in Piazza del Campo, e dedicato, come di consueto il 2 luglio alla Madonna di Provenzano. Una carriera da batticuore, con un finale thrilling, come non si vedeva da almeno una dozzina d’anni. Il sorpasso della Giraffa è infatti arrivato proprio negli ultimi metri, ai danni della Chiocciola, che aveva condotto la ...

Piacenza - sindaca Barbieri in lacrime dopo arresto del presidente Caruso : “Un coltello infilato nel cuore” : Il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri non è riuscita a trattenere le lacrime aprendo la seduta del consiglio comunale che deve sostituire il presidente Giuseppe Caruso, ormai ex FdI, arrestato qualche giorno fa con l’accusa di associazione mafiosa in un’inchiesta di ‘Ndrangheta” della Dda. “Un coltello infilato nel cuore che ha provocato un dolore lancinante. I nostri obiettivi sono e saranno la legalità e il ...

Il “cuore” brillante di uno degli oggetti celesti più deboli : Messier 98 nel mirino di Hubble : Si trova ad una distanza di circa 45 milioni di anni luce, nella costellazione della Chioma di Berenice, e pur avendo un ‘cuore’ brillante è uno degli oggetti celesti più deboli inclusi nel catalogo astronomico Messier: l’entità ambivalente in questione – spiega Global Science – è la galassia a spirale Messier 98, che non è sfuggita all’obiettivo di Hubble. La galassia, nota anche come Ngc 4192, Leda 39028 e Ugc 7231, fu scoperta ...

Katia Follesa nel primo video dopo l’intervento al cuore - con lei il compagno Angelo Pisani : La comica e conduttrice pubblica il primo video dopo il piccolo intervento di "manutenzione" reso necessario dalla patologia cardiaca di cui ha scoperto di soffrire anni fa. Accanto a lei c'è il compagno Angelo Pisani (del duo Pali e Dispari), da cui la Follesa ha avuto la figlia Agata. "Il mio cuore ogni tanto richiede coccole!", spiegava la Follesa dall'ospedale dopo il ricovero, ringraziando i medici che si sono occupati di lei. --Era il ...

Josè Altafini/ "Napoli nel cuore - io mai core ingrato" - La sai l'ultima? - : Josè Altafini ospite a La sai l'ultima? - Digital Edition. L'ex calciatore: "Napoli nel cuore, io mai core ingrato". E sulla pensione...