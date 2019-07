Ultime Notizie Roma del 07-07-2019 ore 16 | 10

Governo Ultime Notizie : Tav ed Eutanasia - le posizioni M5S-Lega : Governo ultime notizie: Tav ed Eutanasia, le posizioni M5S-Lega Non c’è solo l’immigrazione e la partita con Bruxelles nell’agenda di Governo. Se per la seconda sembra ormai cosa fatta (grazie all’aggiustamento strutturale promesso per la prossima legge di bilancio), per il tema migratorio sembra ci sia sempre più sintonia tra Lega e Movimento, con i pentastellati che si sono avvicinati sempre più alle posizioni del ...

Ultime Notizie Roma del 07-07-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio Il Veliero Alex della NG mediterranea con 41 migranti a bordo ha forzato il blocco è attaccato nel porto di Lampedusa migranti sono sbarcati perfetto del sequestro penale della nave Mentre l’equipaggio il capitano sono indagati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina siamo assolutamente sereni perché ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi. Alex ha attraccato a Lampedusa - 7 luglio 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Mediterranea, Alex ha attraccato al molo di Lampedusa, sbarcando i 46 migranti, 7 luglio 2019,

Ultime Notizie Roma del 07-07-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale ho salutato radiazione per l’informazione dall’Italia e dal mondo in studio Roberta Frascarelli la politica di Salvini Ha violato i diritti umani il suo modo di esprimersi e irrispettoso non è appropriato per politico di alto livello lo dice la comandante della Sea Watch e Carola Racket in un’intervista lo Spiegel in edicola domani l’equipaggio spiega inviato rapporti medici giornalieri sulle ...

Scuola - precariato docenti Ultime Notizie : il ministro Bussetti ‘cerca’ gli insegnanti : In un’intervista al ‘Corriere della Sera’, il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha dichiarato: ‘Purtroppo mancano gli insegnanti, è un problema che viene da lontano. Abbiamo aggiornato le graduatorie ad esaurimento dove erano chiuse. Per il primo settembre 2019 speriamo di avere i nuovi insegnanti di ruolo’. La soluzione, secondo il ministro, è quella dei concorsi: ‘Entro luglio intendo proporre ...

Ultime Notizie Roma del 07-07-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata della redazione studio Roberta Frascarelli nuovo scontro governo NG sulla nave Alex mediterranea con 54 migranti a bordo e sulla Alan kurdi della tedesca zia IKEA soccorsi 65 per la prima giallo sull’accordo con Malta Mentre per la seconda il governo di bambino ha chiesto un porto sicuro senza avere risposta sono state trasferite dalla Alex su una motovedetta della Guardia Costiera i primi 13 ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi : Lampedusa - Salvini vieta sbarco nave Alex - 7 luglio - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi, 7 luglio 2019: Lampedusa, Salvini vieta sbarco nave Alex dell'Ong Mediterranea. Emergenza rifiuti a Roma.

Ultime Notizie Roma del 06-07-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno prossimo faremo un forte taglio delle tasse Preparatevi ad uno scontro con l’Europa così il Ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini che troveremo un accordo lo fa con il sorriso sennò lo prima lo stesso Spiega ancora il Ministro dell’Interno E vicepremier intanto i contribuenti subiscono una ...

Ultime Notizie Roma del 06-07-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione sabato 6 luglio in studio Giuliano Ferrigno migranti nel primo piano è ancora scontro fra Leu NG è il Ministro dell’Interno Matteo Salvini sui salvataggi in mare e la volontà di portare i profughi a Lampedusa da 9 dell’Auchan egizi Icon a bordo 65 naufraghi sfida il titolare del Viminale e si dirige proprio verso l’isola in Un Tweet lo nga ferma Non siamo intimidire da un ...

Ultime Notizie Roma del 06-07-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Iene studio Giuliano Ferrigno migranti in apertura e scontro fra il Ministro dell’Interno Matteo Salvini sui salvataggi in mare la volontà di portati a Lampedusa nave Alan kurdi OM GTA III con a bordo 65 naufraghi sfida il titolare del Viminale e si dirige proprio verso l’isola dove è stato notificato il divieto di ingresso nelle acque ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi. Mediterranea : Alex verso Lampedusa - 6 luglio 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Il veliero dell'ong Mediterranea, pronto a dirigersi verso Lampedusa. Ecco i dettagli, 6 luglio 2019,

Francesca e Gennaro vacanze a Capri : foto e Ultime notizie : Le vacanze di Francesca e Gennaro del Grande Fratello: foto e meta dei due giovani innamorati Gennaro Lillio e Francesca De André stanno trascorrendo delle fantastiche vacanze a Capri. Gennaro le sta facendo da Cicerone: conosce qualsiasi angolo di quel posto e si diverte a immortalare ogni momento durante il loro giro in barca. Su […] L'articolo Francesca e Gennaro vacanze a Capri: foto e ultime notizie proviene da Gossip e Tv.

Ultime Notizie Roma del 06-07-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno esponente italiano nella commissione europea io la riserva non ce l’ho ma il nome lo discuto prima con gli altri e con i giornalisti sono le parole del vicepremier Matteo Salvini che sottolinea non manda Bruxelles nemico del mio paese spiega poi che la scelta ricadrà su una politica L’Era dei tecnici mi sembra ...

Ultime Notizie Roma del 06-07-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale ed e’ continuamente sintonizzati per dare spazio all’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno è scontro fra Leone del Ministro dell’Interno Matteo Salvini sui salvataggi di migranti in mare e la volontà di portarli alla nave Alan kurdi del OM GTA III con a bordo 65 naufraghi sfida Chi è il titolare del Viminale e si dirige proprio verso l’isola dove è stato ...