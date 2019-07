Tubercolosi | torture e frustate Le foto shock dei migranti nelle carceri in Libia

caffeinamagazine

(Di domenica 7 luglio 2019) Sono immagini fortissime, spietate, crudeli, quelle che arrivano direttamente dalla. Sono state scattate all’interno di un centro di detenzione per, a Tripoli, e mettono letteralmente paura. Si riaccendono così i riflettori sulla vergognosa e drammatica situazione del paese nordafricano, che in molti vorrebbero come porto sicuro. Le immagini, però, parlano in modo inequivocabile. Le ultime notizie ufficiali parlano solamente di un bombardamento, che tra l’altro ha causato la morte di oltre 40 persone. È merito dell’Espresso se siamo venuti a conoscenza di alcune dinamiche che avvengono dentro questi centri. Dove, abusi, percosse, violenza fisica e psicologica, sono all’ordine del giorno. I detenuti infatti sono trattati come animali: per oltre 100 persone ci sono solo un paio di secchi d’acqua, neanche potabile. Per poter bere bisogna fare una fila di ore e una ...

