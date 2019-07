Trump | il presidente che dà il meglio di sé quando dice sciocchezze

ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2019) È stato, non v’è dubbio, il miglior discorso dei suoi due anni e passa di presidenza. E, per una volta, anche i grandi media – quelli che lui, con tipica sottigliezza, definisce “i nemici del popolo” – hanno, a denti stretti, dovuto ammetterlo. Da lui stesso battezzata “A Salute to America”, un saluto (nel più militare senso del termine) all’America – ed enfaticamente annunciata, via Twitter, come “una delle più grandi manifestazioni della storia di Washington D.C.” – la celebrazione del 4 di luglio s’è quest’anno dipanata, grazie a Donald, in un’inedita (e moltoianamente faraonica) cornice marziale. “Hold the date”, aveva scritto ilin uno dei suoi cinguettii, per l’occasione usando un’espressione che l’Urban dictionary così definisce: “Hold the date: Frase usata da persone di basso intelletto al posto di save the date (prendete nota di questa data, ndr)”. HOLD ...

NicolaPorro : C’è da scommetterci: oggi la #Capitana Carola verrà liberata; nel frattempo il presidente della Repubblica tedesca… - Agenzia_Ansa : #Coree, incontro storico Trump-Kim al confine. La prima visita alla zona demilitarizzata Dmz per il presidente amer… - SkyTG24 : Il momento in cui Trump oltrepassa il 38esimo parallelo per incontrare Kim Jong-un, diventando il primo presidente… -