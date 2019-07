Trapani | giovane colpito da una fiocina nel mare di Scopello

meteoweb.eu

(Di domenica 7 luglio 2019) Unè rimasto ferito mentre si trovava inda unaa una gamba. L’incidente è avvenuto neldiin provincia di. Il 25enne è stato soccorso dai sanitari del 118 e successivamente trasportato a Palermo all’ospedale Civico per rimuovere la. La polizia dista indagando per cercare di risalire al sub che ha utilizzato il fucile subacqueo in. L'articoloda unaneldiMeteo Web.

