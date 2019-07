Tra Ville e Giardini | 20 anni di spettacolo fra le suggestioni del Polesine

Choc a Uomini e Donne! Esplode la villetta di Anna e Carmine... lei lotta Tra la vita e la morte : C’è grande preoccupazione tra i telespettatori di Uomini e donne a seguito dell’indiscrezione trapelata nelle scorse ore: Anna e Carmine, una coppia nata all’interno del trono over, sono rimasti vittime di un incidente domestico e la dama verserebbe in gravi condizioni. Stando a quanto riportano i beninformati, si è verificata un’esplosione nella villetta in cui i due ex protagonisti del programma di Maria De Filippi vivono.\\ È successo la ...

Incendi in Sicilia - paura nella notte : roghi vicino alle ville nel Trapanese : paura nella notte nel Trapanese, a Scopello, per un Incendio che ha minacciato le ville. Il rogo, divampato in località Grotticelli nella tarda serata di ieri, alimentato dal forte vento di scirocco, ha minacciato le abitazioni. Numerose persone si cono riversate in strada. Vigili del fuoco e forestali sono riusciti a controllare le fiamme e mettere in sicurezza l’area intorno a mezzanotte. L'articolo Incendi in Sicilia, paura nella notte: ...

Lo psichiaTra che aveva "rubato" al suo paziente vita - soldi e ville (dove invitava star e premi Oscar) : Un ricco industriale e uno psichiatra. Una villa negli Hamptons, la punta di Long Island frequentata dagli straricchi di New York. Qualche barbecue, qualche attore famoso con qualche premio Oscar. Un giornalista che, invitato a un pranzo per puro caso, si insospettisce di un’insolita situazione, inizia a indagare, scopre la verità e fa giustizia. È una storia di manipolazione, inganni, furti d’identità, venuta a ...

Presa la banda di ladri sTranieri : turisti narcotizzati - raid in ville e furti in chiesa : Roberto Chifari La Polizia di Stato ha dato un nome ed un volto agli autori di una lunga sequenza di furti notturni a Palermo. Rubavano nelle case, nelle strutture ricettive e persino in chiesa Una vera e propria banda che non guardava in faccia nessuno. Erano il terrore di turisti e residenti e per un'intera estate hanno saccheggiato il centro storico di Palermo. A far luce sugli episodi, dietro il coordinamento della Procura della ...

Pavia : Gdf sequesTra Ville e beni per 600mila euro a 80enne : Milano, 19 giu. (AdnKronos) - La Guardia di Finanza di Pavia ha sequestrato immobili e disponibilità finanziarie per un totale di 600mila euro nei confronti di un ottantenne, ex esponente della criminalità lombarda. I militari della compagnia della Guardia di finanza di Voghera hanno accertato dopo

Incidente sull’autosTrada A4 Tra Villesse e Redipuglia : due morti : Tragico Incidente stradale giovedì mattina sull’autostrada A4, nel tratto tra Villesse e Redipuglia (in direzione Trieste). Un’auto è finita contro

Incidente in A4 Tra Villesse e Redipuglia - auto finisce sotto a un camion : 2 morti : Gravissimo Incidente stradale nella mattinata di giovedì 23 maggio sull'autostrada A4, nel tratto tra Villesse e Redipuglia, in direzione Trieste. Un'auto, per cause in corso di accertamento, è finita sotto a un camion che era fermo in piazzola di sosta e le due persone che viaggiavano a bordo sono decedute.

Vodka - ville exTralusso e il ruolo del comico. I misteri del filmato che incasTra STrache : Chi ha girato il video? Con quali finalità? E perché è stato tenuto nel cassetto per ben due anni e diffuso poco più di una settimana prima delle elezioni europee? I misteri attorno all’ «Ibizagate», il video scandalo che ha finito per travolgere una vecchia volpe dell’ultradestra populista europea del calibro del vicecancelliere austriaco e leader...

Tamponamento Tra quattro tir Tra Villesse e Palmanova in A4 : un morto e un ferito grave : È tragico bilancio dello spaventoso incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di lunedì lungo l'autostrada A4 nel tratto tra Villesse e Palmano, in direzione di Venezia. Coinvolti ben quattro mezzi pesanti, Il dramma si è consumato in un tratto dove non erano attivi cantieri né restringimenti della carreggiata e dove non erano state segnalate code o traffico.Continua a leggere