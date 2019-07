Tour de France | la Jumbo Visma domina la cronosquadre | buona difesa di Nibali

Terza tappa Tour de France 2019 : percorso - altimetria e favoriti : Terza tappa Tour de France 2019: percorso, altimetria e favoriti Finalmente è tempo di Tour de France 2019. Il percorso della 106a edizione della Grand Boucle Francese si snoda su una distanza di 3.460 km totali, che partono in Belgio da Bruxelles il 6 luglio e arrivano agli Champs Elysees a Parigi il 28 dello stesso mese. Si tratterà ovviamente di tre settimane molto dure, in mezzo alle quali i corridori avranno due giorni di riposo, che ...

Tour de France 2019 - la classifica dei favoriti : Kruijswijk in testa - Vincenzo Nibali a 16” da Bernal e Thomas : La cronometro a squadre ha stravolto la classifica generale dei favoriti al Tour de France 2019, i 27 km attorno a Bruxelles hanno offerto i primi distacchi tra i big in lotta per la conquista del successo finale. Steven Kruijsijk è balzato al comando grazie alla vittoria ottenuta con la sua Jumbo-Visma, l’olandese si trova in testa con 20 secondi di vantaggio su Egan Bernal e Geraint Thomas che si sono difesi egregiamente con la Team ...

Tour de France – Il Team Jumbo-Visma trionfa nella 2ª tappa : cronometro pazzesca - beffato nel finale il Team Ineos : pazzesca prova a cronometro per il Team Jumbo-Visma che chiude in 28’57”, piazzandosi così davanti al favorito Team Ineos, primo da inizio gara, con 20 secondi di vantaggio Dopo la gara inaugurale di ieri, il Tour de France prosegue con la seconda tappa odierna. Si va dal Palazzo Reale di Bruxelles al monumento dell’Atomium, due simboli della città, collegati da 27.6 km di tracciato da percorrere il più velocemente possibile: ogni ...

Tour de France 2019 - risultato seconda tappa : Jumbo-Visma domina la cronometro a squadre - Vincenzo Nibali si difende egregiamente : Un’altra giornata all’insegna del grande spettacolo e del tantissimo pubblico: la scelta della partenza da Bruxelles, visti anche i percorsi, si conferma di gran lunga la migliore. È una compagine a dominare però, fino ad ora, in questo inizio della 106ma edizione del Tour de France 2019: la Jumbo-Visma. Gli olandesi, dopo aver trionfato ieri con Mike Teunissen nella prima tappa in linea, si confermano oggi andando a prendersi il ...

Classifica Tour de France 2019 - seconda tappa : Mike Teunissen conserva la maglia gialla - primi distacchi tra i big. Bene Nibali : Mike Teunissen conserva la maglia gialla al termine della seconda tappa del Tour de France 2019. L’olandese aveva conquistato il simbolo del primato grazie al vittorioso sprint di ieri e oggi si è imposto nella cronometro a squadre con la sua Jumbo Visma, il velocista ora vanta 30” di vantaggio sugli uomini del Team Ineos che sono arrivati secondi a Bruxelles. Buona prova da parte di Vincenzo Nibali che con la sua Bahrain-Merida ha ...

Tour de France 2019 - risultato e classifica della seconda tappa Bruxelles-Brussel : dominio della Jumbo-Visma nella cronometro a squadre : La cronometro a squadre nella seconda giornata del Tour de France 2019 non ha deluso le aspettative regalando uno spettacolo avvincente per il successo di tappa e dando segnali importanti anche in ottica classifica generale, nonostante distacchi abbastanza contenuti complice la distanza ridotta (27.6 km) per le strade di Bruxelles, in Belgio. La Jumbo-Visma trova il successo con una prestazione maiuscola chiudendo con il tempo di ...

Tour de France 2019 - la terza tappa di domani : Binche-Épernay. Altimetria - programma - orari e tv : Una terza tappa molto interessante, che prevede il ritorno in madre patria per il Tour de France 2019. Dopo la due giorni in quel di Bruxelles si riparte da Binche e si vola verso la terra transalpina: arrivo ad Epernay. Ben quattro GPM e molti saliscendi sul finale: sarà una frazione per uomini da classiche, difficile che si possa assistere ad uno sprint compatto. Andiamo a scoprire l’Altimetria e il programma, oltre al palinsesto ...

