The Sun | Lukaku offerto a Napoli e Juventus per 75 mln di sterline

Anticipazioni The Resident terza puntata e riassunto seconda : The Resident spoiler: riassunto seconda puntata e Anticipazioni terza (in onda il 9 luglio) Aspettando la terza puntata di The Resident, in onda martedì prossimo (9 luglio), come sempre in prima serata su Rai1, a partire dalle 21.25 circa, riportiamo brevemente in questo paragrafo il riassunto della seconda. Nella puntata di The Resident andata in onda oggi, martedì 2 luglio 2019, come abbiamo già anticipato la settimana scorsa, Nicolette ha ...

Assunzioni a luglio per Telefono Azzurro - Save The Children - Lega del Filo d'oro e AiBi : Sono in atto nuove offerte di lavoro da parte di diverse aziende come il Telefono Azzurro, Save The Children, Lega del Filo d'oro e Ai.Bi. Amici dei Bambini, con lo scopo di assumere ulteriori figure professionali in veste di educatori, psicologi, assistenti sociali, pedagogisti, avvocati, contabili e ingegneri, da collocare in varie sedi situate sul territorio italiano ed estero. Posizioni aperte a luglio Il Telefono Azzurro ricerca nuovo ...

Nessun rimpianto per Jim Parsons dopo The Big Bang Theory : “Sheldon è stato spremuto abbastanza” : Jim Parsons ha da poco detto addio a The Big Bang Theory. L'ultimo episodio della serie è andato in onda su Premium JOI ed è stato reso disponibile anche sulla piattaforma Infinity. Per l'attore, pluripremiato agli Emmy, si apre un nuovo capitolo della sua vita. A Variety ha raccontato cosa significa allontanarsi dal pubblico e da un personaggio che ha interpretato per dodici anni e rimettersi in gioco con un progetto del tutto inedito. Si ...

“Non si sono parlati per mesi” : l’indiscrezione del The Sun su William e Harry. Ecco cosa avrebbe diviso i due principi : Lite in corso a Buckingham Palace. E non è tra Meghan Markle e Kate Middleton. È quanto sostiene il tabloid britannico The Sun. Stando alla ricostruzione apparsa sulle pagine del quotidiano inglese, i principi William e Harry non si sono frequentati in privato per oltre sei mesi. Tutto sarebbe riconducibile, stando alle indiscrezioni, al matrimonio del principino Harry con Meghan: l’erede al trono avrebbe infatti tentato di dissuadere il ...

Uscita di The Last of Us 2 su PS5 : nessuna esclusiva next-gen per Naughty Dog : Rappresenta un vero e proprio desiderio poligonale The Last of Us 2, almeno per tutti quei videogiocatori legati al marchio PlayStation e che hanno apprezzato il primo capitolo dell'ormai saga post apocalittica di Naughty Dog. Sin dall'annuncio del titolo, i fan sono in fermento, impazienti di scoprire cosa abbiano in serbo i "cagnacci" californiani con la prossima avventura di Ellie e Joel. Dopo la pubblicazione del primo, sontuoso video di ...

Theresa May - dimissioni il 7 giugno/ Brexit - Juncker : "Nessuna gioia personale" : Theresa May, dimissioni il 7 giugno. Brexit, le reazioni e i possibili successori. Juncker: "Nessuna gioia personale, ma rispetto".

“Frozen Statue In The Sun” - il primo EP degli “AbsynThe Effect” : Il progetto Absynthe Effect nasce nel 2017 da un’idea di Stefano Soggiu e Gavino Santoni. Dopo un lavoro di composizione

Sarri Juve – Per il ‘The Sun’ sarà addio ai blues – FOTO : Sarri Juve – E’ eloquente il titolo dell’edizione odierna del tabloid “The Sun”: Sarrivederci. Il gioco di parole porta a pensare che secondo gli inglesi questo sia il primo ed ultimo anno sulla panchina del Chelsea per approdare alla Juventus. Sarri Juve – Sulla copertina del quotidiani si legge chiaramente che Maurizio Sarri rappresenta la prima scelta per il club torinese. La Juventus è alla ricerca ...

The 100 6×03 offre nuove domande ma nessuna risposta : qual è il legame tra Russell e Clarke? (promo 6×04) : Si decide il destino dei protagonisti in The 100 6x03. Lo scorso episodio si era concluso con un cliffhanger in cui Clarke e gli altri avevano compreso di non essere i soli su Sanctum. Il terzo episodio di questo nuovo capitolo scava più a fondo nel misterioso pianeta, un mondo colorato e apparentemente pacifico, dove ogni cosa sembra essere al suo posto. Questo è ovviamente The 100, la lotta per la sopravvivenza è un tema che continua a ...

J-Ax : «Ad All TogeTher Now non devi garantire una carriera a nessuno. Ho deciso che non condurrò mai - il mio ruolo perfetto è la spalla» – Video : J-Ax Presidente di giuria, sì, ma senza le “paturnie” dei talent. Ad All Together Now, il nuovo show musicale di Canale5, J-Ax, si è sentito libero – per una volta – dalla responsabilità di dover garantire un futuro discografico al concorrente di turno. Nel programma condotto in prima serata da Michelle Hunziker (da stasera), il rapper ha capeggiato una giuria di 100 persone, composta da esperti di musica, volti noti e ...