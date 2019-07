Terremoto in Indonesia | magnitudo 6 9 | lanciato allarme tsunami dopo la scossa

Trema l’Indonesia : allarme tsunami dopo una forte scossa di Terremoto - magnitudo 6.9 : Un forte terremoto ha colpito l’Indonesia, nel Mare delle Molucche. L’Usgs ha registrato una magnitudo di 6,9. Le autorità hanno emesso un allarme tsunami per l’Indonesia orientale. Lo ha reso noto l’agenzia di geofisica indonesiana. L’Usgs riferisce che il terremoto ha avuto origine non molto in profondità, a 24 chilometri. L'articolo Trema l’Indonesia: allarme tsunami dopo una forte scossa di terremoto, ...

Indonesia - violentissima scossa di Terremoto di magnitudo 7.3 : La scossa è stata registrata nell'oceano, a una profondità di 208 chilometri. Evacuati alcuni edifici in Australia, ma scongiurato il rischio tsunami.

C’è stato un Terremoto di magnitudo 7 - 3 nel Mar di Banda - in Indonesia : C’è stato un terremoto di magnitudo 7,3 a circa 220 chilometri di profondità nel Mar di Banda, che si trova in Indonesia, nell’Oceano Pacifico. La scossa è stata registrata alle 11:53 ora locale, quando in Italia erano le 4:53 del

Indonesia : forte scossa di Terremoto nel mar di Banda - trema una vasta area : Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 24 giugno 2019, esattamente alle 04.53 italiane (corrispondenti alle 11.53 all'epicentro) nel cuore dell'Indonesia e precisamente nel mar di...

Scosse di Terremoto in Indonesia - la più forte magnitudo 7.1 [DATI e MAPPE] : Forti Scosse di terremoto sono state registrate in Indonesia nelle scorse ore: l'INGV ha rilevato un sisma magnitudo Mwp 6.1 nella zona di Papua, alle 03:05:28 ora italiana (10:05:28 ora locale) ad una profondità di 20 km. In seguito si è verificato un terremoto magnitudo Mwp 7.1 in mare alle 04:53:40 ora italiana (11:53:40 ora locale) ad una profondità di 226 km.

Terremoto in Indonesia : forte scossa a Papua : Un Terremoto magnitudo 6.3 ha colpito Papua, in Indonesia: secondo l'Istituto geofisico statunitense USGS, il sisma si è verificato alle 17:24 UTC di ieri ed ha avuto epicentro a 245 km ovest da Abepura e ipocentro ad una profondità di 12 km. Non vi sono al momento notizie di vittime o danni.

Indonesia : forte scossa di Terremoto nella Nuova Guinea - 19 giugno 2019 : Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 19 giugno 2019, esattamente alle 19.24 italiane, corrispondenti alle 02.24 del 20 giugno all'epicentro, sulla Nuova Guinea occidentale, nella...

C’è stato un Terremoto di magnitudo 5 - 5 in Indonesia : C’è stato un terremoto di magnitudo 5,5 in Indonesia, circa 148 km a est dalla città di Ende sull’isola di Flores. L’ipocentro è stato a oltre 100 chilometri di profondità, riporta l’USGS, e al momento non si hanno notizie di

Scossa di Terremoto magnitudo 5.5 in Indonesia : Una Scossa di terremoto magnitudo 5.5 è stata registrata in Indonesia: al momento non si hanno notizie di vittime o danni gravi. Secondo il Centro sismologico euro-mediterraneo, il sisma si è verificato alle 05:43 UTC. L'epicentro del sisma è stato individuato 89 km est dalla località di Maumere, l'ipocentro a 100 km di profondità.

C’è stato un Terremoto di magnitudo 5.8 a Sumatra - in Indonesia : La U.S. Geological Survey (USGS), l’agenzia federale statunitense che si occupa del rilevamento dei terremoti, ha registrato due scosse sull’isola di Sumatra, in Indonesia, quando in Italia erano più o meno le 8 del mattino: la prima di magnitudo 5.8, la seconda