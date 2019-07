Tennis | impresa di Berrettini a Wimbledon | battuto Schwartzam Ora c’è agli ottavi c’è

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Stefanos Tsitsipas firma l’impresa - batte Rafael Nadal e conquista la finale contro Djokovic : Il greco Stefanos Tsitsipas (n.9 del mondo) realizza il sogno: battere il n.2 ATP Rafael Nadal sulla terra rossa del Masters 1000 di Madrid (Spagna) e conquistare a 20 anni il secondo atto conclusivo in carriera dove lo attende il n.1 del ranking Novak Djokovic. Una partita di grande intensità quella andata in scena al “Manolo Santana”. La spunta il “nuovo che avanza” 6-4 2-6 6-3 in 2 ore e 36 minuti di partita. Per ...