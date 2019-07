Superbike | GP Gran Bretagna 2019 | risultato Superpole Race Jonathan Rea vince ancora e

oasport

(Di domenica 7 luglio 2019)Rea si aggiudica ladelPremio die allunga ulteriormente su Bautista in testa alla classifica generale del Mondiale. Il britannico della Kawasaki bissa il successo ottenuto ieri in gara-1 e conquista così la terza vittoria della carriera a Donington Park, la quinta della stagione, in una corsa interrotta a 3 giri dalla fine con la bandiera rossa per una perdita di olio dal motore della BMW di Hickman. Rea è riuscito a superare il connazionale Tom Sykes a sei giri dal termine con una manovra molto aggressiva ed è stato in grado di conservare la prima piazza dagli attacchi del “Re di Donington” fino al momento dell’interruzione. Sykes, nove volte vincitore sul tracciato inglese, ha chiuso la gara in seconda posizione ma è stato clamorosamente escluso dall’ordine d’arrivo per non essere riuscito a ...

F1inGenerale_ : SUPERBIKE | GP GRAN BRETAGNA SUPERPOLE RACE – Rea vince di nuovo. Beffa per Tom Sykes. - zazoomblog : LIVE Superbike GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA: Rea vince la superpole race davanti a Sykes! Solo 5° Bautista -… - zazoomnews : LIVE Superbike GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA: comincia la superpole race! - #Superbike #Bretagna #DIRETTA: -