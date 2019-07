Sulla questione migranti Salvini si sente solo e incalza Trenta e Tria

agi

(Di domenica 7 luglio 2019) "Ragioneremo nelle prossime orepresenza di navi militari italiane nel Mediterraneo. Domando ai vertici delle Forze armate e della Guardia di finanza se la difesa dei confini è un diritto-dovere da parte delle istituzioni o no". È di fatto scontro tra Matteoe i titolari della Difesa, Elisabetta, e dell'Economia, Giovanni, l'una responsabile della Difesa, quindi anche della Marina militare, e l'altro responsabile per la Guardia di finanza. Il tema è quello del contrasto ai flussi migratori, in questo caso via mare. Il vice premier e ministro dell'Interno ha anche lamentato - parlando in una diretta sul proprio profilo Facebook - di essersi sentito "un po'" in questa battaglia, pur avvertendo che "non si torna indietro". "Io posso indicare un porto sicuro e bloccare uno sbarco non autorizzato - ha aggiunto - ma le forze ...

marattin : Questi (fonte ISTAT) sono i primi dati che certificano l’aumento effettivo - e non solo previsionale - della press… - agorarai : Evidente che l'Europa non sia in grado ad esprimere un punto di vista politicamente efficace sulla questione immigr… - tg2rai : #Immigrazione, maggioranza compatta sulla questione migranti. @matteosalvinimi : 'Non autorizzo lo sbarco di chi vi… -