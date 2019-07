Streghe reboot prima puntata | trama episodi 7 luglio su Rai 2

Charmed : Arriva in Estate il Reboot di Streghe! : Charmed: Rai Due manderà in onda le nuove puntate ispirate alla famosissima serie statunitense Streghe. Il Potere del Trio è tornato! A distanza di poco più di venti anni dalla creazione di quello che è diventato un vero e proprio colossal americano, ritornano su Rai Due le avventure delle streghe più potenti dell’universo. Queste vivono nel contesto universitario della cittadina di Hilltowne e avranno il compito di affrontare i demoni del male ...

Il reboot di Streghe su Rai2 da luglio : finalmente una data ufficiale per la messa in onda di Charmed? : La prima stagione del reboot di Streghe è ufficialmente terminata negli Usa non senza polemiche visto che in molti, soprattutto quelli pronti a paragonare la serie con quella storica, non hanno apprezzato le novità. I vertici The CW continuano a sottolineare il fatto che si è voluto modernizzare lo show ma il pubblico non ci sta convinto che si sia usato il "brand" solo come specchietto per le allodole, dello stesso avviso è Alyssa Milano che ha ...

Alyssa Milano furiosa contro il reboot di Streghe : “Hanno rovinato tutto con questa serie” : Non usa mezzi termini Alyssa Milano che parlando nuovamente di Charmed, il reboot di Streghe, si lascia andare ad un lungo sfogo pieno di rancore e rammarico. Dall'amarezza per non essere stata coinvolta nel progetto insieme alle sue colleghe a quello che ne è stato fatto della serie originale, niente è piaciuto all'attrice che per anni ha prestato il volto Phoebe Halliwell e che già in passato aveva detto no a questa nuova serie che di Streghe ...