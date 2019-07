Stevie Wonder | «A settembre subirò un trapianto»

vanityfair

(Di domenica 7 luglio 2019) Ancora tre concerti e poi una pausa per sottoporsi a un. È l’annuncio del re della musica, 69 anni, arrivato al termine del concerto del British Summer Time nel vasto Hyde Park di Londra. «Dovrò subire un intervento chirurgico. Mi verrà trapiantato un rene alla fine del prossimo mese di», ha spiegato al suo pubblico che lo ha abbracciato con un lungo applauso. «Sto bene. Sto bene. Sto bene. Ho un donatore e va tutto bene», ha ripetutorassicurando la folla. «Sono venuto qui per testimoniarvi il mio amore e ringraziarvi del vostro» ha proseguito. «Non date retta alle voci che sentite. Sto bene». The moment, this evening at Hyde Park,told us why he would be taking a break from performing…. pic.twitter.com/pwfjnczGKx — Aleem Maqbool (@AleemMaqbool) July 6, 2019non ha fornito ulteriori dettagli rispetto alle ...

