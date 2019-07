Sossio | dopo il bacio l’avvertimento | “Mai un giorno da pecora” | Ursula emozionata

Sossio Aruta - la dedica a Ursula Bennardo dopo la polemica che l’ha travolta : Sossio e Ursula, la vita dopo Uomini e Donne Over Va tutto a gonfie vele tra i sempre sorridenti Ursula Bennardo e Sossio Aruta di Uomini e Donne Over; la coppia attende un bambino, sta scegliendo la location per il matrimonio dell’anno prossimo e guarda al futuro con entusiasmo, grinta e speranza aggiornando continuamente i […] L'articolo Sossio Aruta, la dedica a Ursula Bennardo dopo la polemica che l’ha travolta proviene da ...

