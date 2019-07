Sky | Giuntoli chiama Wanda La porticina di Icardi per il Napoli è aperta

Sky su Manolas : Giuntoli a Montecarlo per la firma : Ultime ore per chiudere l’affare Manolas. Secondo quando dichiarato da Gianluca Di Marzio a Sky. Giuntoli avrebbe infatti raggiunto Mino Raiola a Montecarlo per la firma del difensore greco. Manolas-Napoli, si chiude nelle prossime ore “La trattativa per il trasferimento di Kostas Manolas in azzurro va avanti ad oltranza ma in serata c’è stato un incontro a Montecarlo tra il ds del Napoli Giuntoli e Raiola, procuratore del ...