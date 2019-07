Sfiorata la strage a Venezia | nave da crociera sbanda e rischia di finire contro la

Sea Watch - Rackete arrestata. Sfiorata la strage buonista : Valentina Raffa Forza il blocco a Lampedusa e sperona una motovedetta della Gdf. Il procuratore: «Violenza ingiustificabile» Nelle prime ore di ieri la nave Sea Watch 3 muove verso il porto di Lampedusa. Il comandante, la 31enne Carola Rackete , è determinata a fare sbarcare i 40 migranti a bordo. Non intende più aspettare che i Paesi dell'Ue si accordino per la loro ripartizione e invoca lo stato di necessità. Avanti tutta. La nave ...

Mega nave contro il battello. Sfiorata la strage a Venezia : Serenella Bettin Schianto alla Giudecca, quattro feriti: imbarcazione fuori contro llo. Toninelli: stop ai passaggi entro giugno U n bisonte, una stazza di duecentocinquantuno metri di lunghezza, quasi sessanta metri di altezza, più alta della Basilica di San Marco, per sessantacinquemila tonnellate, che si schianta addosso a una lncia da turismo e trascina via tutto quello che incontra. Le immagini sono impressionanti. Qualcuno ...

Gli ritirano la patente - lui spara ad altezza d’uomo sui passanti. Strage Sfiorata a Sansepolcro : Momenti di vero e proprio terrore ieri pomeriggio a Sansepolcro dove un uomo di 44 anni pluripregiudicato ha esploso dalla finestra della sua casa dei colpi di fucile ad altezza d'uomo verso due passanti: le ragioni del gesto appaiono inspiegabili, ma a quanto pare l'uomo aveva subito la sospensione della patente e per questo sarebbe andato su tute le furie decidendo di "farla pagare" a dei perfetti innocenti. Il 44enne è stato arrestato per ...

Belluno - enorme macigno piomba sulla strada all'ora di punta : strage Sfiorata : Si è sfiorata la tragedia questa mattina a Vallazza, frazione di Alleghe, in provincia di Belluno, dove sulla strada regionale 203, intorno alle ore 7:45, un enorme macigno si è staccato dalla montagna ed è piombato sulla carreggiata sottostante. Il fatto di cronaca si è verificato proprio in un orario di punta, in cui la gente comincia ad uscire da casa per recarsi a lavoro o accompagnare i figli a scuola. Fortunatamente in quel momento, a ...