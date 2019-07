Sfida Universiadi | i giudizi | ok le navi-hotel trasporti sotto tiro

Basket - Universiadi 2019 : riscatto Italia - Norvegia sconfitta 70-53 - domani Sfida decisiva con la Germania : Arriva la prima vittoria per l’ Italia alle Universiadi 2019 . Al PalaBarbuto di Napoli, gli azzurri guidati da coach Andrea Paccariè sconfiggono per 70-53 la Norvegia , guadagnandosi dunque la possibilità di entrare nella fase a eliminazione diretta con la sfida di domani contro la Germania . Gli azzurri partono bene, grazie alla positiva vena da tre di Mussini e Picarelli che lanciano i propri compagni sul +9. La Norvegia , pur meno forte ...

Ginnastica artistica - Universiadi 2019 : Italia nelle mani di Mori - Ferlito - Rizzelli. Sfida totale a Russia e Giappone per le medaglie : le partecipanti a Napoli : A Napoli sono ufficialmente incominciate le Universiadi 2019, competizione multisportiva riservata agli studenti iscritti agli Atenei di tutto il mondo. Domani scenderanno in campo anche le ragazze per le prime gare di Ginnastica artistica, venerdì rovente con il turno di qualificazione che assegnerà anche le medaglie della gara a squadra oltre a mettere in palio i pass per le varie finali (concorso generale individuale e specialità). ...