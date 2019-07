Secondo giorno di ritiro | nell’allenamento mattutino brilla Zedadka

ilnapolista

(Di domenica 7 luglio 2019) Domenica di fatica per i calciatori del Napoli qui a Dimaro Folgarida. Doppia seduta per gli uomini di Ancelotti, stamattina sono ritornati in campo dopo il breve allenamento di ieri ritrovando nuovamente la pioggia. Seduta che è iniziata con un lavoro di postura ed equilibrio, con strumentazioni specifiche all’esterno della palestra mobile, poi subito in campo. Nuovamente esercizi con scambi rapidi in apertura in uno stretto fazzolletto di campo, già visti ieri, con la squadra divisa in due gruppi. Successivamente un attentissimo Carlo Ancelotti ha dato il via ad una partitella senza porte, 10 contro 10 con un ottimo. Il giovane centrocampista franco-algerino, classe 2000, è stato autore di un’ottima prestazione che ha fatto scattare più volte gli applausi e gli apprezzamenti dei presenti sulla tribuna di Carciato. Nella fase finale dell’allenamento piccola ...

LucaBizzarri : Secondo giorno a Lisbona (di 35) Cose belle: funziona tutto. Sono molto meglio di noi. Non fa caldissimo, Cose brut… - Piera97886221 : RT @SandroVeronesi: Secondo giorno da quando Sea Watch ha annunciato che querelerà Salvini per diffamazione, secondo giorno in cui Salvini… - Hanniba93250952 : Taylor da come parla negli ultimi tempi sembra sia felice che sorpresa da tutto l'affetto e amore che ogni giorno l… -