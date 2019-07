Salmo in pieno tour lancia Machete Mixtape 4 | tra i tanti rapper presenti anche Beba

Blastingnews

(Di domenica 7 luglio 2019) È uscito venerdì 5 luglio4. Il progetto discografico che, per la quarta volta in 10 anni, racchiude la collaborazione nata tra gli artisti che rappresentano il puro rap italiano. La crew diè capitanata da, e rappresentata danomi del panorama hip-hop, tra cui Slait, Hell Raton, Nitro, Dani Faiv e Jack The Smoker. Negli anni molti artisti emergenti si sono imbattuti ine in, che nel 2012 fece uscire il primo capitolo di questa serie di album in cui comparivano per la prima volta nomi come Rocco Hunt e Gemitaiz.stesso ha scritto in un suo post Instagram: "Isono diventati con il tempo una consacrazione per gli artisti emergenti. Abbiamo visto passare mode,meteore, arrivisti, figli di papà, approfittatori e infami. Negli ultimi anni ci siamo allontanati dalla famiglia ma queste cose possono capitare. È ...

crispycas_9 : In pieno stile Salmo, ci passano tutti prima o poi, anche l'industria. ?? SUGAR - prod. Low Kidd - Salmo by MACHETE -