Roma | rapina choc in casa | anziana ostaggio dei banditi acrobati | «Stai zitta o muori»

Roma - le ammissioni di mamma Zaniolo : “Nicolò rimane in giallorosso. De Rossi? Quando mi rapinarono…” : La madre del giocatore della Roma ha parlato della situazione del figlio, rivelando alcuni retroscena relativi alla scorsa stagione Il futuro di Nicolò Zaniolo è alla Roma, parola di Francesca Costa, mamma del giocatore giallorosso e della Nazionale italiana. Intervenuta ai microfoni di ReteSport, la madre del giovane centrocampista ha espresso il proprio punto di vista sul figlio, sottolineando come la sua volontà sia quella di rimanere ...

Una banda di 6 uomini armati ha rapinato una villa a Roma : Rapina la notte scorsa notte, poco dopo l'una, in una villa di via Fratelli Maristi, zona Casal Monastero, periferia della Capitale. Sei uomini, probabilmente dell'est Europa, armati e con volto coperto da passamontagna, dopo aver disinstallato l'antifurto e l'impianto di video sorveglianza, si sono introdotti in casa spintonando una donna che era nell'abitazione con il fratello e i suoi tre figli. La banda non è riuscita ad aprire la ...

Roma - tenta rapina in una gelateria e minaccia la commessa con un chupa chups modificato : Ha tentato di rapinare una gelateria e quando è stato sorpreso da una commessa l’ha minacciata con un chupa chups modificato con un ago. È successo a Roma, in piazza Vescovio, come riferisce Il Messaggero: era sera e l’uomo ha approfittato della momentanea assenza della commessa per avvicinarsi alla cassa e tentare di aprirla per prelevare i soldi. Ad un certo punto però, la donna è rientrata e l’ha sorpreso armeggiare: lei ha ...

Zaniolo - la mamma Francesca Costa rapinata a Roma : rubati Rolex e contanti. E lui minaccia : «Poi non lamentatevi...» : Un mese e mezzo fa le era stata rubata la macchina sotto casa, stamattina invece, in zona Eur, dove abita insieme al figlio Nicolò, è stata addrittura rapinata in strada. Stiamo...

Roma - rapinata Francesca - la madre di Nicolò Zaniolo : portati via Rolex e contanti : La donna era in viale dell’Aeronautica all’Eur questa mattina intorno alle 10 quando due uomini con il casco si sono avvicinati minacciandola

Roma - anziana morta dopo rapina : 5 arresti : L'Arma dei carabinieri ha fermato 5 persone per l'omicidio di Anna Tomasino, la 90enne uccisa la sera del 5 maggio scorso durante un tentativo di rapina nella sua casa di via Pizzo Bernina a Montesacro. I ladri sono riusciti ad entrare nella sua casa rompendo una finestra. L'anziana si era accorta del tentativo di effrazione ed aveva subito allertato una vicina di casa telefonandole. Proprio mentre era in corso la conversazione, uno dei ...

Roma - anziana massacrata durante una rapina in casa a Montesacro : muore in ospedale : Da ladri si sono trasformati in spietati assassini. Due banditi sono entrati in casa di un?anziana per rubare. Ma quando sono stati scoperti non hanno esitato a sbatterla più volte...

