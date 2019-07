Roma Raggi nuovo membro Comitato europeo Regioni

Rifiuti Roma - Raggi pubblica video : “Nonostante l’ordinanza - gli impianti sono chiusi e camion non possono scaricare” : “È sabato pomeriggio, nonostante l’ordinanza di Zingaretti, gli impianti hanno i cancelli chiusi e i camion non possono scaricare i Rifiuti che Ama raccoglie ogni giorno”. Così la sindaca di Roma Virginia Raggi postando sul suo profilo Facebook il video di una sua visita questo pomeriggio a “un impianto di trattamento Rifiuti fuori Roma che in base all’ordinanza di Zingaretti dovrebbe accettare i camion”, ...

Rifiuti Roma - Raggi : Zingaretti ridicolo : 18.36 "Quelle di Zingaretti restano le solite promesse,in sette anni non è riuscito a scrivere il Piano Regionale dei Rifiuti e ora pretende di pulire Roma in sette giorni". Così la sindaca di Roma, Raggi, su Facebook, dopo l'annunciata ordinanza della Regione Lazio. "Per un mese - prosegue - ha voltato la faccia dall'altra parte fino a quando lo abbiamo costretto a fare questa ordinanza". "Zingaretti sfiora il ridicolo quando dice di ripulire ...

Roma - «Rifiuti a Saxa Rubra» : Raggi firma l'ordinanza. Zingaretti : «Ora pulire Roma in 7 giorni» : I rifiuti di Roma andranno a Saxa Rubra, quartiere a nord della città. La sindaca Virginia Raggi ha firmato ora l'ordinanza per individuare un'area di Saxa Rubra, di proprietà...

Radicali Roma : Raggi ringrazi per l’ordinanza e non polemizzi : Roma – “L’ordinanza contingibile e urgente, da noi richiesta nei giorni scorsi, con cui la Regione Lazio mette a disposizione di Roma tutti gli impianti del Lazio al massimo della capacita’, anche nei weekend e nei festivi, almeno fin quando non tornino a pieno regime Malagrotta 1 e Malagrotta 2, e’ un primo importante passo verso il superamento di questa fase drammatica”. Lo affermano in una nota Alessandro ...

Emergenza rifiuti a Roma - Raggi firma ordinanza : "Ok a trasbordo a Saxa Rubra" : Nell'area potranno essere trattati 300 tonnellate di pattume, "senza che tocchino terra" al giorno, per un periodo non superiore ai sei mesi. Lunedì la sindaca incontra il cda di Ama e sindacati

Emergenza rifiuti : patto Raggi-Ama-sindacati per ripulire Roma : Roma – Lunedi’ 8 luglio la sindaca di Roma, Virginia Raggi, incontrera’ il cda di Ama spa e i sindacati di categoria per mettere a punto il ‘patto per il decoro di Roma’. È quanto si apprende dal Campidoglio. Si tratta di un’iniziativa sinergica individuata da sindaca, azienda dei rifiuti e organizzazioni sindacali gia’ nella scorsa settimana, e i cui punti specifici verranno discussi nell’incontro ...

Rifiuti in strada - Roma in ginocchio Renzi accusa Raggi e Cinque Stelle : Matteo Renzi affonda Virginia Raggi e M5S: “Inutile gridare onestà se non si riesce a sistemare la nettezza urbana. L'incapacità fa male a tutto il Paese” Segui su affaritaliani.it

Le ragioni dello scontro tra Zingaretti e Raggi sui rifiuti di Roma : È scontro aperto tra Virginia Raggi e Nicola Zingaretti sulla gestione della crisi di raccolta e smaltimento dei rifiuti che ha investito Roma da alcune settimane. Oggi la giornata è stata scandita dalle accuse di lentezza da parte del sindaco M5s nei confronti della Regione Lazio nell'emanare l'ordinanza, concordata ieri con il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, che potrebbe aiutare la Capitale a smaltire negli altri impianti del Lazio le 600 ...

Il governo : pulire Roma in 10 giorni. Raggi-Zingaretti - scambi di accuse : Dieci giorni. O nella Capitale d?Italia sarà emergenza sanitaria per i rifiuti. A dirlo è il ministro dell?Ambiente Sergio Costa, che stringe ancora di più sui tempi:...

Rifiuti a Roma - scontro Raggi-Zingaretti : «Manca l'ordinanza». «Si vergogni» : Raggi all'attacco della Regione Lazio. «I camion di Ama girano per la città, raccolgono i Rifiuti che riescono a portare da qualche parte e il grosso rimane in terra perché...

Rifiuti Roma - Raggi : “Regione Lazio poteva intervenire un mese fa”. Zingaretti : “Arrogante - chieda scusa” : “Sono le 15.30 del 4 Luglio e siamo ancora in attesa che la Regione Lazio firmi un’ordinanza, ossia quel documento che consente ad Ama di trovare degli impianti dove portare i Rifiuti“. A dirlo. in un video pubblicato sui social, la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Che poi spiega: “I camion raccolgono la spazzatura, il grosso rimane a terra perché materialmente non sappiamo dove portarla. Un impianto è guasto e uno è in ...

Valeriani : Raggi non rispetta chi aiuta Roma : Roma – “Gli impianti che stanno salvando da mesi la citta’ di Roma dall’emergenza rifiuti sono sempre gli stessi e si trovano fuori dalla Capitale: Aprilia, Frosinone, Castelforte, Pomezia e Viterbo. La sindaca dimostra ancora una volta la sua totale mancanza di collaborazione istituzionale e di rispetto verso intere comunita’ del Lazio, che stanno aiutando da tempo Roma a dispetto dei disastri portarti avanti dalla ...

Rifiuti Roma - Giulia Grillo : “Situazione non imputabile a Virginia Raggi - possibile risolvere entro l’estate” : Il ministro della Salute, Giulia Grillo, arrivando all’assemblea pubblica di Farmindustria: “E’ una situazione difficile nessuno lo nega. Ma sull’emergenza Rifiuti c’è stato un incontro proficuo tra il ministro Costa e la sindaca Raggi e c’è un contatto con l’Istituto superiore di sanità in caso di necessità da parte dell’amministrazione, quindi tutte le istituzioni sono a disposizione per ...

G.Grillo : emergenza rifiuti a Roma non è direttamente imputabile a Raggi : Roma – “Due giorni fa c’e’ stato un proficuo incontro tra il ministro dell’Ambiente e la sindaca di Roma, c’e’ un contatto con l’Istituto superiore di sanita’, che proprio oggi e’ coinvolto in una riunione, e tutte le amministrazioni sono a disposizione di Virginia Raggi per risolvere una situazione che evidentemente non e’ direttamente imputabile al sindaco, visto tutto ...