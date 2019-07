Roma | neonata trovata senza vita nel Tevere | aveva un ematoma dietro la testa

Roma - corpo di una neonata ritrovato nel Tevere : si indaga : È stato trovato il corpo di una neonata nel Tevere, a Roma, intorno alle ore 16 del pomeriggio di ieri, sabato 6 luglio. Il corpicino è stato recuperato dal nucleo di sommozzatori "Serra Uno" dei Vigili del Fuoco di Roma dopo una segnalazione arrivata da un cittadino. Il corpo della neonata nel Tevere Il piccolo corpo privo di vita galleggiava nel fiume della capitale, presso la periferia Sud all'altezza del ponte Mezzocamino, vicino al ...

Roma - orrore nel Tevere : trovata una neonata morta : Una scena straziante è quella che si è ritrovato oggi di fronte un uomo che ha visto nel Tevere, all'altezza di Ponte Mezzocammino, una neonata morta, nascosta nella fitta boscaglia lungo il greto del fiume. Ha subito chiamato i soccorsi e i pompieri e una squadra di sommozzatori non hanno potuto fare altro che recuperare il corpo e constatare il decesso della piccola, che aveva ancora il cordone ombelicale. Ora il cadavere della neonata è ...

Roma - neonata trovata morta sul greto del Tevere : corpo nascosto nella vegetazione : Il corpicino recuperato dai sommozzatori all'altezza del ponte di Mezzocammino, alla periferia della capitale. Aveva ancora il cordone ombelicale

Roma - neonata trovata morta nel Tevere. Corpo recuperato dai sommozzatori all’altezza del ponte di Mezzocamino : Il Corpo senza vita di un neonata è stato trovato alle 16 di oggi nelle acque del Tevere. Il ritrovamento è avvenuto in prossimità del ristorante Anaconda, all’altezza del ponte di Mezzocammino, nel tratto di fiume dopo il Gra verso il mare. Il corpicino era riverso nell’acqua vicino a un canneto. Così lo hanno ritrovato gli uomini del nucleo sommozzatori ‘Serra uno‘ dei vigili del fuoco del comando di Roma, che hanno provveduto a ...

Neonata di 3 mesi muore in casa a Roma : accertamenti del medico legale : Una Neonata di tre mesi è stata trovata morta in casa a Roma. L'allarme è scattato questa mattina in via Muzio Scevola, a Roma. A chiamare i soccorsi sono stati i genitori...