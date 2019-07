Roma | l' ultima frontiera del degrado | decine di denti abbandonati tra i rifiuti

"Ustionato dall'acido in metropolitana" È l'ultima piaga di Roma : Giuseppe Marino Si siede sulla panca umida e finisce al pronto soccorso. Incredibile? Non nella Capitale M5s Piove fuoco (dagli autobus), i gabbiani attirati dai rifiuti che la invadono come cavallette, le tenebre sono scese da un pezzo, qualche anno fa si è anche tramutata l'acqua in sangue (alla Fontana di Trevi, opera di un'artista). Dopo che ieri sono comparse ulcere sul corpo degli uomini è il caso che i Romani corrano a mettere ...

LIVE Berrettini-Baghdatis 1-0 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : possibile ultima recita per il cipriota al cospetto del Romano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Prima palla velocissima e al centro per Berrettini e Baghdatis risponde out 40-0 Grande palla corta di Berrettini e tre palle per l’1-0 nel primo set 30-0 Servizio in slice di Berrettini e punto per l’azzurro 15-0: Ace centrale di Berrettini in questo primo punto 18.15: Berrettini che in questa stagione ha conquistato il successo nell’ATP di Stoccarda su questa superficie, ...

CorSera Roma : ultimatum del Campidoglio per lo stadio : “O si fa come diciamo noi o salta tutto” : Il Comune di Roma dà l’ennesimo ultimatum al club di Pallotta: “O si fa come diciamo noi o salta tutto”. L’argomento, naturalmente, è lo stadio. Lo racconta l’edizione Romana del Corriere della Sera. Ieri, all’Eur, si è riunito il tavolo tecnico, e il Campidoglio ha ribadito la linea dura, resa ancora più ferrea dall’addio di Totti al club e il malcontento dei tifosi che, in polemica con la società, ...

Franco Zeffirelli - l’ultima intervista all’Ansa : “La semplicità à il segreto per essere felici”. Il regista è morto oggi nella sua villa a Roma : Il 4 aprile 2014 Zeffirelli rilasciava questa intervista all’Ansa: “La semplicità è segreto per essere felici. Problema dell’uomo moderno sono ambizioni impossibili”. Dichiarazioni di Franco Zeffirelli nella sua villa Romana in occasione della presentazione del suo libro ‘Francesco’. Il maestro parla della figura di Francesco d’Assisi e delle caratteristiche che lo accomunano con papa Bergoglio. ...

Pensioni ultima ora : programma manifestazione 1 giugno 2019 a Roma : Pensioni ultima ora: programma manifestazione 1 giugno 2019 a Roma Pensioni ultima ora: nuova manifestazione organizzata dai sindacati ed in programma a Roma il prossimo 1° giugno per protestare contro il governo. Le organizzazioni sindacali lamentano in particolare assenza di attenzione per la mancata rivalutazione delle Pensioni. Ma non solo. Pensioni ultima ora, sindacati contro il governo: diritti dei pensionati negati La ...

Salvini : “Lega si tiene pronta per governare Roma. Ultimatum di 30 giorni a Di Maio? Non l’ho mai dato” : “La cosa incredibile è che ora alcuni giornali mi danno del genio e del lungimirante, quando fino a venerdì ero una via di mezzo tra un cretino, un razzista, un fascista, un egoista, un ignorante, un quasi nazista, un amico degli evasori fiscali, dei corrotti e dei corruttori. Non sono un genio, ma una persona normale con proposte normali”. Sono le parole del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ospite di “Non stop ...

Roma - dopo 18 anni De Rossi lascia l’Olimpico tra selfie e abbracci. Ieri l’ultima partita in giallorosso : dopo 18 anni con la Roma Daniele De Rossi ha disputato la sua ultima partita in maglia giallorossa: uno stadio Olimpico gremito ha salutato tra cori e commozione il capitano che la pRossima stagione con ogni probabilità andrà a giocare altrove. Nel dopo-partita De Rossi si è fermato a lungo con alcuni tifosi a firmare autografi e a fare foto, per poi abbandonare per l’ultima volta quella che dal 2001 è stata la sua seconda casa. ...

Striscioni - cori e mille emozioni : l’ultima commovente notte di Daniele De Rossi da capitano della Roma [VIDEO] : Daniele De Rossi quest’oggi saluterà la Roma, almeno per quanto concerne le sue prestazioni da calciatore giallorosso: in futuro poi potrebbe tornare con un nuovo ruolo Migliaia di bandierine gialle e rosse sventolate in Curva Sud per omaggiare Daniele De Rossi alla sua ultima partita con la maglia della Roma e uno striscione con scritto: “Ci hai rappresentato in campo per 18 anni…Da oggi la tua curva rappresenterà te per ...

Roma-Parma - le formazioni ufficiali : l’ultima di De Rossi : Roma-Parma, le formazioni ufficiali – La Serie A in campo per l’ultima giornata del massimo torneo italiano, da decidere gli obiettivi di Champions e salvezza. In campo anche Roma e Parma, stagione altalenante per le due squadre. Ultima con la Roma per il centrocampista De Rossi, si preannuncia una partita di grande emozioni. Le formazioni ufficiali. Roma-Parma, le formazioni ufficiali Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, ...

Stasera l’ultima di De Rossi con la Roma - Mancini sincero : “i campioni si misurano anche da come escono di scena” : Mancini ha solo complimenti per De Rossi: le parole del ct azzurro sull’addio del centrocampista giallorosso alla Roma “È anche nel modo in cui si esce di scena che si misurano i campioni e De Rossi è un grande campione“. Così il ct azzurro Roberto Mancini omaggia Daniele De Rossi nel giorno del suo addio alla Roma. “So bene cosa si prova a lasciare una maglia che senti addossi come una seconda pelle -scrive Mancini ...

DOMENICA IN - ULTIMA PUNTATA/ Romina - figli senza casa a Roma : 'Benefici karmici' : Oggi in onda su Rai1 dalle 14, l'ULTIMA PUNTATA stagionale con la DOMENICA In condotta da Mara Venier: ecco anticipazioni e ospiti in studio.

Si chiude un’epoca : la Roma saluta De Rossi - col Parma l’ultima presenza in giallorosso : Roma – Cala il sipario sulla serie A e sulla stagione della Roma. Una stagione a lunghi sprazzi impervia, a tratti amara e catastrofica sta per mettere la parola fine ad un pezzo di storia giallorossa. Perché quella contro il Parma, partita in programma alle 20.30 di quest’oggi, non sarà solo la fine del campionato, ma anche l’ultima partita per Daniele De Rossi prima di salutare la sua squadra del cuore. E non poteva scegliere ...

Roma-Parma : l’ultima di De Rossi in esclusiva su Sky : La Roma è costretta a sperare quasi in un “miracolo sportivo” per qualificarsi alla Champions League: oltre a dover battere il Parma, i gialloRossi devono infatti sperare in una sconfitta contemporanea delle tre “rivali”, Atalanta, Inter e Milan. Al di là del risultato sportivo ci sarà però un motivo più nobile che spingerà i sostenitori […] L'articolo Roma-Parma: l’ultima di De Rossi in esclusiva su Sky è ...