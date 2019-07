Roma Estate di cantieri nelle scuole del Municipio

Ministro Grillo : “La situazione rifiuti a Roma è difficile ma la soluzione arriverà entro l’estate” : “E’ una situazione difficile, nessuno lo nega. Ma sull’emergenza rifiuti a Roma c’è stato un proficuo incontro tra il Ministro Costa e la sindaca Raggi e c’è un contatto con l’Istituto superiore di sanità in caso di necessità da parte dell’amministrazione“. A dirlo è il Ministro della Salute, Giulia Grillo, a margine dell’assemblea di Farmindustria a Roma. “Quindi tutte le istituzioni ...

Estate Romana : torna TEVERESTATE : torna, per il terzo anno consecutivo, TEVEREstate, la manifestazione gratuita, mondana e culturale, più particolare dell’Estate Romana, in uno scenario unico al mondo, che si apre fra Ponte Sant’Angelo e Castel Sant’Angelo, con vista sulla Cupola di San Pietro. 96 giorni no stop di musica, arte, sport e incontri su importanti temi sociali, con l’obiettivo di ricreare l’atmosfera dell’agorà: un luogo di incontro, di scambio, di ...

Due rom arrestate a Roma - Salvini : “Ai loro figli penseranno i mariti” : Il Ministro degli Interni ancora una volta all'attacco di due donne di etnia rom arrestate per aver commesso un furto alla stazione Termini di Roma: "Gli agenti le hanno identificate, arrestate e, nonostante la scusa della gravidanza, mandate in carcere. Ai loro numerosi figli penseranno i rispettivi mariti".Continua a leggere

Roma - 'Festa della Musica' : venerdì 21 giugno si festeggia l'estate cantando e ballando : Domani, 21 giugno, si celebra il solstizio d’estate. E alla 34esima edizione europea, a Roma per il terzo anno consecutivo si festeggia l’arrivo dell’estate con la ‘Festa della Musica’. Chiunque potrà esibirsi e dovunque e la Città Eterna, dal centro alla periferia, in luoghi chiusi e all'aperto risuonerà di mille note, rispettando una tradizione tutta francese....Continua a leggere

Roma - "Toglietevi la maglietta del cinema America - siete antifascisti!" Botte e testate : aggrediti 4 ventenni a Trastevere : L'attacco da parte di una decina di persone la scorsa notte. I ragazzi avevano trascorso la serata in piazza San Cosimato. Il più grave è ricoverato con una frattura al naso

Sereno Variabile Estate : alla scoperta dell’Emilia-Romagna : Primo appuntamento di Sereno Variabile Estate con la puntata in onda domenica 16 giugno alle 14 su Rai2, dedicata all’Emilia-Romagna, scenario di un interessante itinerario nel territorio dei Colli Bolognesi, con tante proposte per una vacanza all’insegna dell’enoturismo, del gusto e della cultura. Molti gli spunti per un soggiorno fatto di relax, escursioni, sport, gastronomia, in un viaggio gradevolmente punteggiato dai brindisi con i vini ...

La corta estate della Roma : prima Pinzolo - poi preliminari di Europa League a fine luglio : Roma – Sarà una corta estate quella che vivrà la nuova Roma targata Paulo Fonseca. Il 6° posto in classifica e la mancata squalifica del Milan dalla prossima edizione di Europa League costringeranno il club di Trigoria a rivedere i propri piani. Notizia di ieri è la notifica alla rinuncia ufficiale a partecipare all’International Champions Cup, torneo che i giallorossi avrebbero dovuto affrontare negli Stati Uniti a cavallo tra la ...

Dai Preraffaelliti alle maschere da sub di Blub : le mostre dell’estate fra Milano - Roma e Napoli : L’estate milanese porterà per la prima volta in Italia i capolavori Preraffaelliti della Tate Britain, mentre a Napoli l’antichità pompeiana incontrerà la street art con le maschere da sub di Blub: i mesi di giugno e luglio saranno all'insegna di grandi inaugurazioni nei maggiori musei d’Italia, mentre proseguono le grandi esposizioni nel nome di Leonardo da Vinci, Caravaggio e Canova.Continua a leggere

Roma Summertime 2019 : l’estate alla Casa del Jazz : Cos’è il Jazz, oggi? La risposta è dentro il Jazz ma anche fuori. Certo non può esimersi, il Jazz, dall’essere

La Metro A di Roma sarà a servizio ridotto per tutta l'estate : Per muoversi con la Metro a Roma quest’estate bisognerà tenere d’occhio il calendario. A partire dal prossimo fine settimana e fino al termine di agosto alcune stazioni della linea A saranno chiuse a intermittenza per “lavori di rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria”. I giorni di chiusura parziale saranno 33 su i 78 che vanno dal 7 giugno al 26 agosto, periodo indicato dall’Atac per la ...

Meteo : assaggio d’estate sul litorale Romano - numerose presenze : Dopo settimane di Meteo incerto e temperature al di sotto della media, oggi, nel giorno della Festa della Repubblica, sono numerose le presenze sul litorale romano, in un primo assaggio d’estate. Non si registra il pienone ma da metà mattinata l’afflusso è aumentato progressivamente, soprattutto verso le spiagge di Maccarese, Ostia, Fiumicino e Fregene, con traffico sulle principali arterie dirette sulla costa. L'articolo Meteo: ...

‘Na cosetta Estiva : si accende estate a Roma est : Roma – Aria calda a tratti bollente dal 7 giugno nel quadrante Est di Roma. ‘Na cosetta Estiva torna a suonare fortissimo con l’imperativo in prima persona plurale #famoestate. Una piazza di 4mila metri quadrati nel ‘Mandrione District’ con concerti dal vivo, ristorazione, street food, aree dedicate alla socialita’ e zone relax anche per i piu’ piccoli. Sonorita’ surf, rock e beat per la festa di ...

Vento del Sud è il nuovo singolo dei TiRomancino per l’estate dopo l’approdo in Virgin : Il nuovo singolo dei Tiromancino è Vento del Sud. Il brano arriverà a stretto giro di settimane e segna l'approdo del gruppo romano in Virgin, dopo l'esperienza in Sony con la quale hanno rilasciato la raccolta di duetti Fino a qui, che comprende collaborazioni con alcuni dei maggiori artisti italiani. L'annuncio del cambio di etichetta è arrivato direttamente sui canali social dedicati al gruppo, nei quali è stato rivelato anche il ...