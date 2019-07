Roma | corpo di una neonata ritrovato nel Tevere | si indaga

Roma - neonata trovata morta sul greto del Tevere : corpo nascosto nella vegetazione : Il corpicino recuperato dai sommozzatori all'altezza del ponte di Mezzocammino, alla periferia della capitale. Aveva ancora il cordone ombelicale

Corpo di un neonato trovato nel Tevere a Roma : Il Corpo senza vita di un neonato, forse addirittura un feto, è stato ritrovato oggi poco dopo le 16 sul fiume Tevere, all'altezza del Ponte di Mezzocammino, periferia della Capitale. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno recuperato il corpicino, ci sono gli uomini della polizia di stato. A dare l'allarme un cittadino. Al momento, secondo quanto si apprende, non si conosce il sesso del minore.

Roma : corpo occultato in un cassonetto - forse per continuare a incassare la pensione : Non si tratterebbe di omicidio, ma di una vicenda altrettanto inquietante. È ad una svolta il caso del cadavere ritrovato carbonizzato lo scorso 3 giugno in un cassonetto a Trigoria. Quel corpo, rinvenuto tra le lamiere ed i rifiuti bruciati, apparterrebbe ad un’anziana morta di tumore. Nessun assassino, ma qualcuno – con ogni probabilità un parente – che ha voluto occultare il corpo, forse allo scopo di continuare ad incassare la pensione della ...

Trovato corpo carbonizzato a Roma - è giallo : Un corpo completamente carbonizzato, irriconoscibile, Trovato accanto a dei rifiuti in fiamme. Macabra scoperta nella tarda serata di lunedì in via di Trigoria a Roma, poco distante dai campi sportivi. I vigili del fuoco erano intervenuti per spegnere un incendio di rifiuti divampato intorno alle 23 lungo la strada, all'altezza del civico 251, quando hanno visto il cadavere accanto alla carcassa di un furgone. Sul posto i poliziotti del ...

Nino Graziano Luca alla Sapienza di Roma il 31 maggio per tenere la lezione “Corpo e Cerimoniale” : Nino Graziano Luca il 31 maggio sarà alla Sapienza in veste di docente, per tenere l’interessante lezione “Corpo e Cerimoniale” all’interno del corso di Alta Formazione “Galatei e Buone Maniere – Percorsi nel Costume”, organizzato dal Dipartimento SARAS (Storia, Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo della Facoltà di Lettere e Filosofia. La società contemporanea è attraversata da profonde trasformazioni e processi di innovazione che incidono ...

Roma - incidente alla metro Lepanto : corpo incastrato sotto il treno : incidente sulla metro A a Roma: una persona è rimasta incastrata alla stazione Lepanto, tra la banchina e le rotaie. Dalle prime informazioni potrebbe trattarsi di un tentato...