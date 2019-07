Rita serie tv | trama | cast e anticipazioni Ecco quando esce

Stop a procedura contro l’Italia - Conte : “Risultato meRitato. L’Europa ci riconosce serietà e responsabilità” : “Oggi è un giorno importante per l’Italia, che porta a casa il risultato che merita. Nessuna procedura di infrazione, L’Europa ci riconosce serietà e responsabilità. Non era facile e in molti erano pronti a scommettere contro di noi. Noi invece abbiamo sempre creduto nel nostro Paese, sulla solidità dei nostri conti pubblici e sulla bontà e sull’efficacia delle politiche adottate dal mio governo. L’Italia è un grande ...

Nuova serie per Lena Headey - la Cersei de Il Trono di Spade sarà nella dramedy Rita : Lena Headey non è più la Regina Cersei ma ha già trovato un nuovo ruolo televisivo. Come riporta TV Line, l'attrice bRitannica apparirà nel pilot della dramedy targata Showtime dal titolo Rita. Secondo i primi dettagli, la star de Il Trono di Spade ricoprirà il ruolo della protagonista della serie da cui prende il nome, e ne sarà anche produttrice esecutiva. Rita è basata su un format danese, la cui descrizione recita: "un'insegnante testarda ...

Basket - Finale Scudetto 2019 - Gara-4 : Sassari contiene la rimonta di Venezia e si riporta in parità nella serie : In Gara-4 di una serie Scudetto che continua a regalare grandi emozioni il Banco di Sardegna Sassari ha battuto per 95-88 al PalaSerradimigni l’Umana Reyer Venezia riportandosi in parità, 2-2, nella serie. Diversamente da gara-3 stavolta è Sassari ad andare subito avanti nel primo quarto arrivando anche a un vantaggio di 9 lunghezze, i primi dieci minuti terminano sul 23-16 con Venezia che ha sbagliato le prime sette triple. I sardi di Gianmarco ...

Basket - Finale Scudetto : Sassari si prende Gara-4 di prepotenza - Venezia ko e serie nuovamente in parità : Sassari trionfa 95-88 in Gara-4: Venezia ko, la serie torna sulla parità La Dinamo Sassari non ha lasciato scampo, in Gara-4 a Venezia. La Finale Scudetto sta regalando emozioni incredibili e la sfida di questa sera ha dato al pubblico appassionato della palla a spicchi uno spettacolo unico. Sassari ha dominato il match fin dall’inizio, andando alla pausa lunga con 10 punti di vantaggio. Al terzo quarto la squadra di Pozzecco ha ...

Video/ Venezia Sassari - 66-80 - : highlights - la Dinamo porta in parità la serie : Video Venezia Sassari, risultato finale 66-80,: highlights della partita, valida come gara 2 delle finali scudetto per i play off di basket della serie A1.

Triathlon - World Series Leeds 2019 : Georgia Taylor-Brown vince e apre un festival bRitannico - Angelica Olmo 12esima : Come volevasi dimostrare, Georgia Taylor-Brown è profeta in patria e si aggiudica la tappa di Leeds (Inghilterra) delle World Series di Triathlon 2019, quarto appuntamento della stagione. La prova, disputata sulla distanza olimpica, ha visto l’atleta classe 1994 chiudere con il tempo complessivo di 1:55.46 (18:47 nella parte di nuoto, 1:00.56 nella bici e 34:27 nella corsa) mettendosi al collo la medaglia d’oro e precedendo la ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Venezia si impone con autorità a Cremona e conquista la finale scudetto! Bramos e Daye protagonisti : Si conclude con il successo di Venezia per 69-79 sul campo di Cremona la quinta e decisiva sfida della semifinale scudetto della Serie A 2018-2019 di Basket maschile. La formazione lagunare si è imposta con grande autorevolezza dominando l’incontro sin dalle fasi iniziali e non concedendo mai agli avversari la possibilità di rientrare in partita. Tra gli aspetti più importanti nel successo degli uomini di Walter De Raffaele sicuramente la ...

Playout Serie B - la dura presa di posizione dell’Aic : “Regolarità compromessa - non è una situazione normale” : L’Assocalciatori in una nota in merito alla vicenda che vede coinvolte nella gara di Playout di Serie B di domani Salernitana e Venezia ha preso una posizione molto dura: “Appare chiaro come la situazione venutasi a creare in seguito ai vari provvedimenti della Lega B e della giustizia sportiva abbiano compromesso la regolare disputa di una partita così importante”. “Non è stato normale’ rincorrere ...

Basket - Semifinali Playoff Serie A 2019 : in gara-2 Cremona batte Venezia per 78-74 e si riporta in parità nella serie : In un’emozionante gara-2 al PalaRadi la Vanoli Cremona pareggia i conti nella serie di semifinale dei Playoff con la Umana Reyer Venezia battendola per 78-74, ora la sfida si trasferisce al PalaTaliercio di Mestre per gara-3 e gara-4. Cremona parte fortissimo con un parziale iniziale di 10-2 ma Venezia torna sotto portandosi addirittura in vantaggio, l’equilibrio regna sovrano con la Vanoli che alla fine dei primi dieci minuti è avanti 22-20. i ...

Playoff Serie A Basket – Cremona riacciuffa Venezia in Gara-2 - ristabilita la parità nella serie : La formazione di Sacchetti si impone con il punteggio di 78-74 in Gara-2 di semifinale scudetto, lunedì Gara-3 a Venezia Tutto da rifare per l’Umana Reyer Venezia, la formazione veneta infatti perde Gara-2 di semifinale scudetto e permette alla Vanoli Cremona di ristabilire la parità della serie. La formazione di coach Sacchetti si impone con il punteggio di 78-74, riuscendo a ribaltare il risultato con un ottimo ultimo quarto, ...

Nuoto - FINA Champions Swim Series 2019 : MargheRita Panziera vince i 200 dorso anche ad Indianapolis. L’azzurra in un nuova dimensione : Nello sport, come nella vita, la riconferma è sempre l’elemento più complicato: più le prestazioni sono migliori e maggiori sono le pressioni da gestire. In questo discorso vi rientra Margherita Panziera, oro continentale nei 200 dorso a Glasgow e in crescita esponenziale nell’ultimo biennio. Dall’esperienza nelle acque scozzesi, l’atleta veneta sembra essere entrata in una nuova dimensione e il 2019 sta dando seguito a ...

Nuoto - Champions Swim Series 2019 - Indianapolis. Impresa bis di MargheRita Panziera : sconfitta ancora Hosszu. Detti terzo nei 200 stile : Una vittoria, la quarta per l’Italia in questa prima edizione e un terzo posto: questo il bottino azzurro nella prima giornata della tappa finale delle Champions Swim Series che si è disputata nella notte a Indianapolis. Il successo porta la firma ancora di Margherita Panziera che si porta 2-0 nelle sfide dirette con la Iron Lady Katinka Hosszu nei 200 dorso, raggiunge Fabio Scozzoli nel numero di successi conquistati nelle CSS e fa ...

When They See Us - la miniserie che è una feRita lancinante sul razzismo : http://www.youtube.com/watch?v=u3F9n_smGWY Nel suo saggio Viaggi sentimentali (compreso nella raccolta Nel paese del Re pescatore, Il Saggiatore), la scrittrice Joan Didion parla delle conseguenze anche simboliche del cosiddetto caso dei Central Park Five, cinque ragazzi di colore ingiustamente accusati di aver stuprato e lasciato in fin di vita una jogger nel parco nella notte del 19 aprile 1989: “Una di queste [visioni] dipingeva una ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : si parte con le semifinali. Milano-Sassari sfida tra la favoRita e la più in forma : Si apre al Mediolanum Forum di Assago il percorso che porterà il campionato italiano di Serie A 2018-2019 ad avere le su finaliste per lo scudetto. La prima gara-1 di semifinale vedrà di fronte l’A|X Armani Exchange Milano e il Banco di Sardegna Sassari, da molti ritenuta una specie di finale anticipata. Quelle che si sfidano sono la favorita assoluta, fin dall’inizio, della massima Serie e la squadra più in forma degli ultimi due ...