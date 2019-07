Rifiuti Roma | dalla chiusura di Malagrotta senza alternative al rogo del tmb Salario

Rifiuti a Roma - Virginia Raggi pubblica un video ma fa una figuraccia : Virginia Raggi prova a screditare Zingaretti sui Rifiuti, ma gira il video in una location sbagliata. L'assessore regionale ai Rifiuti: "E' una bufala inventata di sana pianta". "Ecco perché i Rifiuti restano per le strade di Roma". Virginia Raggi posta una video-denuncia su Facebook, facendosi riprendere fuori da un impianto di Aprilia con un camion della municipalizzata Ama che tenta di entrare ma trova l'ingresso sbarrato. "E' sabato ...

Roma - Rifiuti in strada : l?emergenza durerà almeno un altro mese : In Ama a microfono spento lo dicono: in una settimana è impossibile ripulire Roma, la situazione è talmente degenerata che servirà più tempo per recuperare, a prescindere...

L'emergenza Rifiuti dalla quale Roma non riesce a uscire : L'ordinanza della Regione Lazio che impone ad Ama di ripulire Roma si perde nel caos dei rifiuti e delle polemiche. Il sindaco della Capitale, Virginia Raggi, critica la mossa del presidente della Regione e segretario del Pd, Nicola Zingaretti, e boccia l'ordinanza come inapplicabile, salvo poi inciampare in un passo falso di cui approfitta l'opposizione. A dar fuoco alle polveri ci pensano i parlamentari Romani del ...

Rifiuti Roma. Rocca (FDI) : presentato esposto in Procura : Rifiuti Roma – “Stanco di assistere al solito teatrino del rimpallo di responsabilità, delle polemiche a mezzo stampa e soprattutto della disastrosa situazione dei Rifiuti nella città di Roma, assistito dall’Avvocato Domenico Naccari, ho presentato presso il Comando dei Carabinieri del Torrino, un esposto alla Procura della Repubblica, affinché, accerti la condotta tenuta dal Sindaco di Roma Virginia Raggi sul tema dei Rifiuti” ...

Rifiuti Roma - Raggi pubblica video : “Nonostante l’ordinanza - gli impianti sono chiusi e camion non possono scaricare” : “È sabato pomeriggio, nonostante l’ordinanza di Zingaretti, gli impianti hanno i cancelli chiusi e i camion non possono scaricare i Rifiuti che Ama raccoglie ogni giorno”. Così la sindaca di Roma Virginia Raggi postando sul suo profilo Facebook il video di una sua visita questo pomeriggio a “un impianto di trattamento Rifiuti fuori Roma che in base all’ordinanza di Zingaretti dovrebbe accettare i camion”, ...

Emergenza Rifiuti a Roma - Ama : "Noi pronti a attuare ordinanza Regione ma nessuna risposta dagli impianti" : La presidente della municipalizzata Melara: "In campo tutte le nostre risorse ma è inutile se mancano sbocchi". Intanto la scorsa notte sono stati dati alle fiamme 15 cassonetti, mentre un commerciante è stato denunciato per aver appiccato il fuoco ai cumuli che da giorni...

Rifiuti : Clini - 'Roma non ha capacità di gestire ciclo' (3) : (AdnKronos) - Eppure soluzioni ci sarebbero. Basta guardare a quello che succede nel Nord dell'Europa da Copenaghen fino a Vienna. "Perché a Roma non si fa quello che viene fatto a Milano o a Vienna? il nodo è tutto politico. Quello che serve è fare una raccolta differenziata che abbia un senso, sep

Rifiuti : Clini - 'Roma non ha capacità di gestire ciclo' (2) : (AdnKronos) - Il Piano per Roma del 2012 fissava degli obiettivi precisi che puntavano al 50% di raccolta differenziata nel 2014, il 60% nel 2015 e il 65% nel 2016. Nel contratto di servizi tra Campidoglio e Ama (2019-2021), firmato ad aprile, gli obiettivi della raccolta differenziata dei Rifiuti s

Rifiuti : Clini - 'Roma non ha capacità di gestire ciclo' : Roma, 6 lug. (AdnKronos) (di Emmanuel Cazalè) - A Roma e nel Lazio il problema dei Rifiuti è sempre lo stesso ed è legato "alla mancata capacità della politica di assumersi la responsabilità di decidere". Così all'Adnkronos l'ex ministro dell'Ambiente dal 2011 al 2013 Corrado Clini commentando l'eme

Rifiuti Roma - l’ordinanza di Zingaretti è già a rischio : la Rida chiede la sospensiva. Si rivede Cerroni : “Apprendisti stregoni” : Altro che “Roma pulita in 7 giorni“. Ora la situazione rischia di precipitare davvero. L’ordinanza della Regione Lazio con la quale si imponeva agli impianti privati del Lazio di dare precedenza assoluta ai Rifiuti della Capitale, evidenzia già tutti i suoi limiti. Perché nell’ansia di redigere un ferreo cronoprogramma da far rispettare alla società capitolina Ama Spa, Nicola Zingaretti non ha fatto i conti con gli ...

Rifiuti Roma - Raggi : Zingaretti ridicolo : 18.36 "Quelle di Zingaretti restano le solite promesse,in sette anni non è riuscito a scrivere il Piano Regionale dei Rifiuti e ora pretende di pulire Roma in sette giorni". Così la sindaca di Roma, Raggi, su Facebook, dopo l'annunciata ordinanza della Regione Lazio. "Per un mese - prosegue - ha voltato la faccia dall'altra parte fino a quando lo abbiamo costretto a fare questa ordinanza". "Zingaretti sfiora il ridicolo quando dice di ripulire ...

Emergenza Rifiuti Roma - Zingaretti firma l’ordinanza : pulire tutta la Capitale in 7 giorni : Il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato un’ordinanza per risolvere il problema rifiuti a Roma. Il testo stabilisce che i luoghi più sensibili come scuole e ospedali siano sgombrati entro 48 ore, mentre entro una settimana dovrà essere ripulita tutta la Capitale, incluso il posizionamento di altri trecento cassonetti. D’altra parte, in accordo con il ministero dell’Ambiente, Zingaretti dispone ...

Roma - «Rifiuti a Saxa Rubra» : Raggi firma l'ordinanza. Zingaretti : «Ora pulire Roma in 7 giorni» : I rifiuti di Roma andranno a Saxa Rubra, quartiere a nord della città. La sindaca Virginia Raggi ha firmato ora l'ordinanza per individuare un'area di Saxa Rubra, di proprietà...

Saf Frosinone : aiuteremo Roma a risolvere emergenza Rifiuti : Roma – La Saf di Frosinone e’ pronta a dare il suo contributo per cercare di “risolvere l’emergenza Romana”. È quanto si legge in una nota di Lucio Migliorelli, presidente della Saf, la societa’ che gestisce l’impianto di lavorazione rifiuti di Colfelice. “Il provvedimento appena adottato, in forza di poteri sostitutivi posti in capo al Presidente della Regione, obbliga tutti gli impianti di ...