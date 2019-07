“Reciso con le forbici e poi annodato” Neonata trovata morta nel Tevere | il particolare

caffeinamagazine

(Di domenica 7 luglio 2019) Ieri nel tardo pomeriggio la capitale ospita una delle storie più inquietanti e tristi degli ultimi tempi. Dalemerge il corpicino di una, una scena da brividi così difficile da creder vera che la polizia a successivamente dichiarato che quella bambina a galla sembrava quasi una bambola. Il primo ad essersi accorto della piccola sembra essere stato un pescatore della zona, che avrebbe poi lanciato l’allarme. I primi rilevamenti indicano che la bambina sarebbe stata data alla luce nelle 24 ore precedenti al suo ritrovamento, le condizioni in cui la forze dell’ordina hanno ritrovato la piccola lasciano impietriti: la piccola aveva ancora il cordone ombelicale, reciso con lee poi annodato in fondo.Il ritrovamento della piccola è avvenuto intorno alle 16 di ieri e ad ora non si conosce minimamente la dinamica ...

