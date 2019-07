Quasi tre milioni di italiani chiedono aiuto per mangiare

De Ligt Juventus - ci siamo Quasi : commissione monstre per Raiola : DE Ligt Juventus – Juventus scatenata sul mercato. Dopo Pellegrini e Rabiot (il francese è al ‘J Medical’ stamane per sostenere le visite mediche), non si ferma l’operato in entrata della dirigenza della Continassa. L’attenzione del CFO Paratici si sposta adesso su Matthijs de Ligt, con i campioni d’Italia al lavoro per limitare gli ultimi dettagli con l’Ajax per il trasferimento a Torino del […] ...

Caldo : a Milano oltre 6 mila interventi del 118 in 3 giorni - Quasi 13 mila in tutta la Lombardia : Con l’ondata di Caldo che continua a colpire la regione, “non accenna a diminuire la criticità dovuta all’iperafflusso di chiamate al 118 lombardo“. Lo segnala l’Azienda regionale emergenza urgenza (Areu), che per gli ultimi 3 giorni – da venerdì 28 giugno a domenica 30 – ha registrato oltre 12.793 interventi gestiti dalle 4 Sale operative della regione (Soreu), di cui 6.155 solo nell’area di ...

La fine di un’era : dopo Quasi trent’anni Jony Ive lascia Apple : Entro la fine dell’anno Jonathan Ive lascerà Apple. Lo ha detto in un’intervista alFinancial Times, dove ha annunciato anche la nascita di una sua azienda di design, chiamata LoveFrom, che avrà Apple tra i suoi clienti principali. Dell’azienda farà parte un altro grande designer e amico personale di Ive, Marc Newson, che pure ha già lavorato con Ap...

Mondiale Femminile - tutti pazzi per le azzurre : Quasi tre milioni di italiani davanti alla tv! : Mondiale Femminile – tutti pazzi per le azzurre. L’Italia Femminile entusiasma, la ‘manita’ alla Giamaica ha fatto seguito al successo all’esordio contro l’Australia permettendo alle ragazze del ct Bertolini di accedere agli ottavi di finale. E gli italiani hanno apprezzato. Erano davvero in tanti, ieri pomeriggio, davanti alla tv. La seconda gara del girone è stata infatti vista da 2 milioni e 870 mila ...

F1 - Risultato FP1 GP Canada 2019 : la Mercedes vola anche a Montreal - Charles Leclerc terzo a Quasi un secondo : Lewis Hamilton ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del GP del Canada 2019 di F1, registrando un tempo di 1:12.767 davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas, unico capace di restare vicino ai suoi tempi; questo uno-due Mercedes, stando al cronometro, è davvero preoccupante ma è ancora troppo presto per trarre conclusioni. In terza posizione si è piazzato il pilota della Ferrari Charles Leclerc, staccato con stessa mescola ...

DiMartedì - Quasi rissa tra Calenda e Giuli. Floris : "Non siamo al bar". Poi la stretta di mano (VIDEO) : Momenti di tensione durante la lunga puntata di stasera, l'ultima stagionale, di DiMartedì. Nel corso del mini-talk andato in onda dopo le ore 23 si è verificato un acceso scontro tra Carlo Calenda del Pd e Alessandro Giuli del quotidiano Il Foglio. Tutto è nato dalle parole usate dal giornalista nei confronti dell'immancabile Elsa Fornero, in collegamento. L'epiteto 'lady spread', rivolto all'ex ministro del Lavoro ai tempi del governo ...

Tre concerti di fine anno alla Quasimodo di Ragusa : Eventi di fine anno organizzati dall’istituto comprensivo Salvatore Quasimodo di Ragusa. Ben tre concerti dell’indirizzo musicale della scuola

Festival dell’Economia di Trento - la quattordicesima edizione conta Quasi 5 milioni di accessi web : Duecentoquattro relatori e 54 moderatori che hanno animato 114 eventi del programma, che hanno dato vita a 105 dirette web, di cui 32 in lingua inglese. quasi 5 milioni le connessioni al sito 2019.Festivaleconomia.eu, con un traffico complessivo di 3TByte e oltre 52.000 connessioni alle dirette streaming. Sono i principali numeri del Festival dell’Economia di Trento che ha chiuso domenica la sua 14esima edizione dedicata a ...

Festival dell’Economia di Trento - la quattordicesima edizione su Globalizzazione - nazionalismo e rappresentanza conta Quasi 5 milioni di accessi web : Duecentoquattro relatori e 54 moderatori che hanno animato 114 eventi del programma, che hanno dato vita a 105 dirette web, di cui 32 in lingua inglese. quasi 5 milioni le connessioni al sito 2019.Festivaleconomia.eu, con un traffico complessivo di 3TByte e oltre 52.000 connessioni alle dirette streaming. Sono i principali numeri del Festival dell’Economia di Trento che ha chiuso domenica la sua 14esima edizione dedicata a ...

Roland Garros 2019 : risultati del torneo femminile di giovedì 30 maggio. Naomi Osaka piega Victoria Azarenka dopo Quasi tre ore di lotta : Quello tra Naomi Osaka e Victoria Azarenka era il match clou della quinta giornata del singolare femminile del Roland Garros 2019, anche se solo i francesi non se ne sono accorti, e ha rispettato pienamente le attese. Ha vinto la giapponese numero 1 del mondo dopo 2 ore e 52 minuti di grande battaglia col punteggio di 4-6 7-5 6-3. La bielorussa è stata avanti per 4-0 e per 5-1 nel primo set e poi 6-4 4-2 nel secondo ma la nipponica, che in ...

Minori - Save the Children : “Quasi uno su tre non vive infanzia come merita”. Italia ottavo paese migliore al mondo : Quasi un bambino su tre al mondo non ha il diritto di vivere l’infanzia come merita. La Repubblica Centrafricana è il paese più a rischio per i Minori, mentre Singapore è quello più a misura di bambino. L’Italia è invece all’ottavo posto dietro a Svezia, Finlandia, Irlanda, Germania, Slovenia e Norvegia. È la situazione descritta da Save the Children nell’annuale rapporto sulla condizione dei bambini nel mondo diffuso ...