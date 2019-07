Può sembrare un semplice soprammobile | ma aspettate che inizi a girare…

essere-informati

(Di domenica 7 luglio 2019) Queste sculture firmate da John Edmark sono state prodotte con una stampante 3D seguendo gli stessi paramentri con cui la natura ha creato l’interno dei girasoli o la conformazione delle pigne (la famosa successione… L'articolo Puòun, machea girare… proviene da Essere-Informati.it.

WhiteAlbum44 : RT @GiorninoExp: // Vorrei chiarire una cosa che può sembrare stupida ma è importante per me e chi con me ha fatto partire la role. Se vole… - JPPolnareffu : RT @GiorninoExp: // Vorrei chiarire una cosa che può sembrare stupida ma è importante per me e chi con me ha fatto partire la role. Se vole… - angry_goth : RT @GiorninoExp: // Vorrei chiarire una cosa che può sembrare stupida ma è importante per me e chi con me ha fatto partire la role. Se vole… -