Pronostico Mali vs Costa d’Avorio | Coppa d’Africa 08-07-2019 e Formazioni

Pronostico Angola vs Mali - Coppa d’Africa 02-07-2019 e Formazioni : Coppa d’Africa, gruppo E, analisi, Formazioni e Pronostico di Angola-Mali, martedì 2 luglio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Situazione incerta anche nel gruppo E con Angola e Mali che si giocano il primo posto. L’Angola è reduce da due pareggi con Tunisia(1-1) e Maruritania (0-0) ed è quindi ancora in gioco per il primo posto, ma questa volta dovranno vincere. Ai ragazzi del ct serbo Srdan Vasiljevic potrebbe bastare ...

Pronostico Tunisia vs Mali - Coppa d’Africa 28-06-2019 e Info : Coppa d’Africa, gruppo E, analisi e Pronostico di Tunisia-Mali, venerdì 28 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Falsa partenza per la Tunisia. Nella prima giornata del Gruppo E, la squadra guidata dal tecnico transalpino Alain Giresse non è andata oltre l’1-1 con l’Angola. Nonostante il vantaggio firmato da Msakni su calcio di rigore al 34′, i tunisini si sono fatti raggiungere sul pari al ...

Pronostico Mali vs Mauritania - Coppa d’Africa 24-06-2019 e Info : Coppa d’Africa, gruppo E, analisi e Pronostico di Mali-Mauritania, lunedì 24 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Una delle sfide più interessanti del primo turno è la sfida tra Mali e Mauritania, due Nazioni sub-sahariane e confinanti e inserite nel gruppo E con Tunisia e Angola. La squadra guidata dal ct francese Corentin Martins è all’esordio assoluto in Coppa d’Africa, mentre il Mali torna a disputarla ...

Pronostico Italia vs Mali - Quarti di Finale Mondiale U-20 07-06-2019 e Probabili Formazioni : Il Pronostico e le Probabili Formazioni di Italia-Mali, Quarti di Finale Mondiale U-20; Venerdì 7 Giugno, ore 18.30Mondiale U-20 / Italia / Mali / Pronostico – Nel match valevole per i Quarti di Finale del Mondiale U-20, in scena allo Stadion Miejski Tychy, si sfidano Italia e Mali.Come arrivano le due squadre?Italia / Mondiale U-20 / Mali – Gli Azzurri vengono dalla vittoria contro i padroni di casa della Polonia, e sono una ...