Pronostici Champions League | primo turno 9-7-2019

Pronostici AFC Champions League - ottavi di ritorno 25-26 giugno 2019 : I Pronostici ed i consigli scommesse delle gare di ritorno degli ottavi di AFC Champions League , suddivisione orientale, 25-26 giugno 2019 .Con le squadre Medio Orientali che entreranno in gioco soltanto ad estate inoltrata, l’AFC ci regala intanto gli ottavi di ritorno della parte orientale, quella con giapponesi, coreane e cinesi.E mentre in Cina le squadre sono comunque scese in campo, in Giappone ed in Corea le formazioni che si devono ...

Champions League - Pronostici primo preliminare 25-6-2019 e scommesse : pronostici Champions League : i consigli scommesse valevoli per il primo turno preliminare , martedì 25 giugno 2019 pronostici // Champions League // preliminare – Come vi avevamo anticipato qualche giorno fa, sul finire di giugno tornano già a farci compagnia le Coppe Europee. Si parte con la Champions , ed un primo , inedito turno preliminare che vede le quattro campionesse dei tornei con il minor coefficiente giocarsi un posto nel primo vero e ...

Tottenham o Liverpool : chi alzerà la coppa? I Pronostici di William Hill per la finale di Champions League : Dopo il trionfo del Chelsea sull’Arsenal in Europa League, nella finale di Champions League si fronteggiano altri due top team britannici, Tottenham e Liverpool. Se i primi affrontano per la prima volta una finale in questa competizione, i secondi sono la formazione inglese che vi ha preso parte in più occasioni, ben nove: in cinque casi si sono aggiudicati il trofeo, ma le ultime due volte – nel 2007 e nel 2018 – sono stati sconfitti. ...