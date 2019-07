Pressione alta | dieta vegetariana per abbassarla

Pressione alta - gli effetti dell’ibisco per abbassarla e come usarlo : Fattore di rischio cardiovascolare tra i più rilevanti, la Pressione alta può essere prevenuta e tenuta sotto controllo grazie ad alcuni rimedi naturali, come per esempio l’ibisco. Questa pianta, nota anche con il nome latino di Hibiscus Sabdariffa, può essere utilizzata per preparare un infuso ricco di antociani e dal forte potere antiossidante. Le sue proprietà, come già detto, riguardano anche la capacità di tenere sotto controllo i ...

Pressione alta - come abbassarla eliminando zuccheri e carboidrati raffinati : La Pressione alta rappresenta uno dei principali fattori di rischio per la salute cardiovascolare. Secondo uno studio del 2014 – pubblicato sulle pagine del The American Journal of Cardiology – un’alimentazione ricca di zuccheri raffinati può avere un impatto a dir poco negativo sui valori della Pressione arteriosa. I risultati di questa ricerca hanno ribaltato quella che per molto tempo è stata considerata una granitica ...

Pressione alta : sudore e cefalea - i sintomi dell’ipertensione endocrina : Quando si parla di ipertensione endocrina, si inquadra una condizione in cui l’eccessiva Pressione arteriosa è determinata da una produzione eccessiva di ormoni da parte delle ghiandole endocrine. Si tratta di una condizione clinica annoverabile nell’elenco delle ipertensioni secondarie, ossia quelle riconducibili a uno specifico fattore causale. Tra le cause più frequenti di ipertensione endocrina troviamo l’iperaldosteronismo ...

Pressione alta col caldo : cosa fare per non rischiare : La Pressione alta è tra i fattori di rischio cardiovascolare più importanti. Con il caldo estivo, può rivelarsi fastidiosa da gestire. In estate, si tende infatti ad avere a che fare con frequenti sbalzi dei valori della Pressione. Generalmente, durante i mesi della bella stagione la Pressione tende ad alzarsi soprattutto di notte. Per fortuna, esistono diversi consigli per affrontare questa situazione e per evitare problemi fisici. In primo ...

Pressione alta - cessata la vendita di un noto farmaco per l’ipertensione : l’avviso di AIFA e Ministero della Salute : L’Agenzia Italiana del farmaco, come si legge in una nota del Ministero della Salute, fornisce le seguenti informazioni circa la disponibilità del medicinale Catapresan®, indicato nel trattamento di tutte le forme di ipertensione arteriosa. Il titolare AIC Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. ha comunicato ad AIFA, ai sensi dell’articolo 34, comma 6, del decreto legislativo n. 219 del 2006, in data 12 aprile 2019 la propria decisione di cessare ...

Come abbassare la Pressione alta con un alimento dal sapore “pungente” : La rucola aiuta a combattere l’ipertensione e le malattie cardiovascolari grazie ad un principio attivo in grado di abbassare la pressione arteriosa che conferisce a questa insalata proprio il suo caratteristico sapore pungente. La scoperta arriva dall’Università di Pisa dove un team di farmacologi guidato dal professore Vincenzo Calderone ha condotto lo studio in collaborazione con le università di Firenze e “Federico II” di Napoli e il ...

Meteo Protezione Civile domani : ancora alta Pressione e caldo intenso : Nella giornata di domani il caldo continuerà a interessare la penisola con temperature molto elevate soprattutto sulle regioni centro-settentrionali grazie all'azione dell'anticiclone...

Pressione alta : negli under 65 le soglie di intervento per ipertensione sono più alte : “La Pressione alta e’ un fattore di rischio cardiovascolare importante, va percio’ tenuta sotto controllo. Tuttavia, quando l’eta’ avanza e inevitabilmente la Pressione tende a salire, e’ necessario tenere conto delle condizioni del paziente per individuare quali siano i valori ‘normali’ a cui tendere – osserva Alessandro Boccanelli, presidente SICGe –. Le recenti Linee Guida delle ...

Rimedi naturali per abbassare la Pressione alta : I Rimedi naturali per abbassare la pressione alta sono diversi. Si tratta di cibi che possono essere inseriti nella dieta di ogni giorno.

Dieta per Pressione alta : ecco cosa mangiare : La Dieta per la pressione alta prevede il consumo di alcuni alimenti semplici. La pressione alta o ipertensione è un problema che riguarda

Pressione alta : cause - conseguenze e come intervenire. I consigli dello specialista : La Pressione alta può avere conseguenze gravi, come infarto e ictus. Per questo non va sottovalutata. Abbiamo chiesto quindi al Prof. Gianfranco Parati, Direttore scientifico, IRCCS Istituto Auxologico Italiano, Professore Ordinario di Medicina Cardiovascolare, Università di Milano-Bicocca, di spiegarci quali sono le cause che provocano l’ipertensione, i campanelli d’allarme da non trascurare e lo stile di vita da seguire per ...

Colesterolo e Pressione alta : il sonno irregolare aumenta il rischio : La qualità e la durata del sonno sono fondamentali per la salute umana a qualsiasi età. A confermarlo per l’ennesima volta ci ha pensato uno studio condotto presso il Brigham and Women’s Hospital di Boston. La ricerca in questione, che ha preso in esame la situazione di oltre 2000 pazienti di ambo i sessi e di età compresa tra i 45 e gli 84 anni, ha indagato ulteriormente il rapporto, approfondito da diversi altri studi, tra il sonno ...