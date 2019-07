oasport

(Di domenica 7 luglio 2019) Ha preso il via ufficialmente il campionatodimoderno in corso di svolgimentocittadina polacca di Drzonkow. La prima gara della kermesse iridata è stata lafemminile che ha visto il successo della Russia con Adelina Ibatullina e Kseniia Fraltsova che hanno chiuso con 1365 punti. Medaglia d’argento per la Gran Bretagna (Georgia Hannam e Kerenza Bryson) con 1354, mentre il bronzo è andato al collo della Repubblica Ceca con 1348 punti (Karolina Krenkova e Veronika Novotna). Quarta posizione per l’Egitto con 1333, quinta per la Francia con 1319 mentre al sesto posto troviamo l’Italia conLeacon 1308 punti (226 puntischerma, 291 nel nuoto, 287 nell’equitazione e 504laser run). Settimo posto per la Corea del Sud con 1286 punti, quindi Germania ottava con 1270 e Ungheria nona ...

OA_Sport : #Pentathlon, Mondiale Junior 2019: Maria Lea #Lopez e Alice #Rinaudo seste nella staffetta femminile -