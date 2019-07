ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2019) Il Pd si tiene il, ma più in piccolo. Le casse del Partito Democraticosempre più vuote e così, per cercare di ridurre le spese, si era pensato di iniziare a tagliare proprio sulla, lo storico Palazzo del Collegiosituato nel rione Trevi, a due passi da via del Tritone, nel cuore del cuore di Roma. Le alternative erano due: spostarsi più a sud, sull’Ostiense, oppure più a est, in via Merulana. Ma, fatti due conti, si è arrivati alla conclusione che non era poi così conveniente lasciare lastorica, sia per i costi delsia per i disagi che la maggior distanza dal cuore politico della città comporterebbe per i vertici dem, costretti a fare i conti con l’assai caotico traffico della Capitale. Migranti, Minniti contro Renzi: ‘Mi indicò come uomo simbolo, ora mi attacca’. E ...

VerderameRenato : RT @MPenikas: FQ: Pd, la sede resta al Nazareno: non ci sono i soldi per il trasloco e i parlamentari debbono 800mila euro - Noovyis : (Pd, la sede resta al Nazareno: non ci sono i soldi per il trasloco e i parlamentari debbono 800mila euro) Playhit… - SHIN_Fafnhir : RT @MPenikas: FQ: Pd, la sede resta al Nazareno: non ci sono i soldi per il trasloco e i parlamentari debbono 800mila euro -