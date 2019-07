Pattinaggio artistico a rotelle | World Roller Games 2019 | Rebecca Vizzoni conquista l’oro

Pattinaggio artistico a rotelle - World Roller Games 2019 : Yenè Corinna Soro al comando dopo lo short junior femminile - Rebecca Vizzoni insegue : Il Sant Jordi Club, impianto sportivo di Barcellona (Spagna), sta ospitando in questi giorni i Campionati Mondiali 2019 di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno inseriti all’interno della seconda edizione dei World Roller Games, il grande evento che raggruppa tutte le competizioni iridate delle discipline a rotelle. La quarta giornata passata agli archivi ha visto scendere in pista i pattinatori junior della specialità del ...

Pattinaggio artistico a rotelle - World Roller Games 2019 : Chiara Censori trionfa nell’inline - bronzo per Metka Kuk e Antonio Panfili : Da Principessa a Regina. Dopo aver trionfato nelle ultime due edizioni in campo Junior, Chiara Censori ha conquistato la medaglia d’oro nella massima categoria inline ai Campionati del Mondo di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno in scena a Barcellona (Spagna), teatro della seconda edizione dei World Roller Games, evento che raggruppa tutte le competizioni iridate delle discipline rotellistiche. l’atleta romana allenata ...

Pattinaggio artistico a rotelle - World Roller Games 2019 : Italia da record negli obbligatori. Oro per Chiara Trentini e Davide Arminchiardi - tripletta azzurra nel femminile : Proseguono i successi della Nazionale Italiana di Pattinaggio artistico a rotelle ai Campionati del Mondo di Barcellona (Spagna) inseriti all’interno della seconda edizione dei World Roller Games 2019, il grande evento che unisce tutte le competizioni iridate delle discipline rotellistiche. Italia pigliatutto nella specialità degli obbligatori. Per la prima volta nella storia recente infatti, i nostri ragazzi hanno registrato un record ...

Pattinaggio artistico a rotelle - World Roller Games 2019 : Gioia Belloni e Mirco Schiavoni conquistano l’oro negli obbligatori. Italia scatenata nella prima giornata! : Si aprono nel migliore dei modi i Campionati Mondiali 2019 di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno in scena a Barcellona (Spagna) nel prestigioso scenario del Sant Jordi Club, una delle tredici location che stanno ospitando la seconda edizione dei World Roller Games, l’evento che raggruppa tutte le competizioni iridate delle discipline a rotelle. nella difficile specialità degli obbligatori, in categoria Junior maschile Mirco ...

Pattinaggio artistico a rotelle - World Roller Games 2019 : inizia lo spettacolo! Azzurri favoriti - la Spagna vuole stupire : inizia lo spettacolo. Tra meno di ventiquattro ore le porte del Palau Sant Jordi di Barcellona (Spagna) si apriranno per ospitare fino al 14 luglio i Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno inseriti all’interno della seconda edizione dei World Roller Games, il grande evento che converge tutte le discipline rotellistiche nello stesso luogo premiate con un medagliere unico. La spedizione azzurra ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Europei 2019 : le convocazioni del CT Fabio Hollan. Amadesi e Lambruschi a caccia del titolo : L’Icesport Arena di Harsefeld, impianto sportivo della Bassa Sassonia situato in Germania a pochi chilometri da Amburgo, ospiterà dal 30 agosto al 7 settembre i prossimi Campionati Europei di Pattinaggio artistico a rotelle. Per la rassegna continentale, che ritorna nella località tedesca a vent’anni di distanza dall’ultimo Europeo, il commissario tecnico Fabio Hollan ha formato una squadra altamente competitiva, certamente in ...

Pattinaggio artistico - ISU Grand Prix 2019-2020 : Matteo Rizzo debutta in Canada - chiusura in Giappone per Della Monica-Guarise e Guignard-Fabbri : Dopo il tradizionale consiglio, l’International Skating Union (ISU) ha diramato tramite un comunicato ufficiale le assegnazioni degli atleti per tappa Della ventiquattresima edizione del circuito Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio artistico che, come sappiamo, vedrà l’Italia protagonista delle Finali, in programma al PalaVela di Torino dal 5 all’8 dicembre 2019. Tantissimi i big Della disciplina in campo: dai Campioni Olimpici ...

Pattinaggio artistico - nuova pausa dalle competizioni per Kaitlyn Weaver e Andrew Poje : Nuovo stop momentaneo per i danzatori Kaitlyn Weaver e Andrew Poje. Come si legge dal comunicato stampa diramato da Skate Canada la coppia, dopo aver saltato la prima parte della stagione post Olimpica per partecipare al fortunatissimo spettacolo “Thank you Canada” collezionando successivamente il secondo posto al Trofeo dei Quattro Continenti e il quinto ai Campionati Mondiali di Saitama, ha deciso di prendersi nuovamente una pausa ...

Pattinaggio artistico a rotelle - World Roller Games 2019 : i convocati dell’Italia. Lucaroni e Ghiroldi guidano l’armata azzurra : Manca sempre meno all’appuntamento più atteso della stagione 2019 di Pattinaggio artistico a rotelle. Il Commissario Tecnico Fabio Hollan, archiviati i Nazionali Assoluti di Ponte Di Legno (Brescia), ha infatti diramato le convocazioni per i Campionati del Mondo, inseriti all’interno dei World Roller Games 2019, in programma nella città di Barcellona (Spagna) dal 2 al 14 luglio presso il Club San Jordi (dal 2 al 9 luglio) e il Palau ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Italiani 2019 : Rebecca Vizzoni domina nel singolo femminile junior - seconda Soro : Dopo quindici giorni intensi ed emozionanti è ufficialmente calato il sipario sui Campionati Nazionali Assoluti 2019 di Pattinaggio artistico a rotelle , quest’anno andati in scena presso il Palazzetto Dello Sport di Ponte Di Legno (Brescia). L’ultima gara della rassegna tricolore è stata quella dell’individuale femminile junior che ha visto trionfare Rebecca Vizzoni. La pattinatrice, già sesta classificata nella specialità ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Italiani 2019 : Luca Lucaroni trionfa nel singolo maschile! Secondo posto per Alberto Maffei : Altra gara, altro record. Con lo spaventoso punteggio totale di 248.27 Luca Lucaroni ha conquistato il titolo ai Campionati Nazionali Assoluti di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno organizzati dalla Società Rosa Camuna Skating presso il Palazzetto Dello Sport Di Ponte Di Legno (Brescia). In una gara contrassegnata da ribaltoni e colpi di scena, il fuoriclasse romano allenato da Luca D’Alisera ha pattinato l’ennesimo ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Italiani 2019 : Luca Lucaroni si porta al comando dello short con un nuovo record. Secondo posto per Amadesi : Spettacolo puro. Bastano queste due semplici parole per riassumere la dodicesima giornata dei Campionati Nazionali di Pattinaggio artistico a rotelle, dal 2 giugno in fase di svolgimento presso il Palazzetto dello Sport Di Ponte Di Legno (Brescia). Nello short program individuale maschile della massima categoria infatti, la maggior parte degli atleti coinvolti hanno eseguito le proprie performance riducendo gli errori al minimo, migliorando i ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Italiani 2019 : trionfo di Letizia Ghiroldi nel singolo femminile. Daniel Morandin domina nella Solo Dance : È stata una gara al cardiopalma quella del libero individuale femminile che ha chiuso l’undicesima giornata dei Campionati Nazionali Assoluti di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno in scena presso il Palazzetto Dello Sport di Ponte Di Legno (Brescia). Per la prima volta da quando è approdata nella massima categoria Letizia Ghiroldi si è laureata Campionessa d’Italia. La pattinatrice allenata da Massimiliano Cotelli e ...

Pattinaggio artistico - Matteo Rizzo : esperienza estiva in Canada con Brian Orser per il gioiellino azzurro : Nuova avventura per Matteo Rizzo. Il gioiellino delle Fiamme Azzurre stanziato all’IceLab di Bergamo trascorrerà, in accordo con il suo Team guidato da Franca Bianconi, una parte del periodo estivo in Canada, a Toronto, alla corte di Brian Orser, allenatore di Campioni del calibro dell’alieno Yuzuru Hanyu, di Javier Fernandez ma anche di Evgenia Medvedeva, Gabrielle Daleman e Junhwan Cha. La notizia è emersa in un’intervista ...