Pallanuoto femminile | Universiadi 2019 | Italia-Australia 9-7 Azzurre a punteggio pieno

oasport

(Di domenica 7 luglio 2019) Qinrta giornata di gare per il torneo dialleestive: oggi l’vince con l’, battuta per 9-7, ed aggancia la Russia contro cui domani si giocherà il primato nello scontro diretto, con l’obbligo di vincere per le. Stesso discorso nell’altro raggruppamento per Canada ed Ungheria. TABELLINO9-7: Sparano, Ioannou 2, Gottardo, Cuzzupè, Ranalli 4 (2 rig.), G. Millo, Borg, Di Claudio, Repetto, Storai, Centanni 1, A. Cocchiere 2, Malara. All. Miceli.: Longman, Casey, McClean, Morrissey, Milliken 1, Andrews, Ballesty 1, Zimmerman, Emerson, Williams 2, Kearns 2, Pontre 1, Hosking. Arbitri: Daskalopoulou (Gre) e Macckay (Mlt) Note: parziali 2-1, 2-2, 3-0, 2-4. Uscita per limite di falli Cuzzupè (I) nel terzo tempo, Zimmerman (A) nel quarto tempo. Superiorità numeriche:4/10 ...

antonellaa262 : Universiade Napoli 2019: Ecco il programma delle gare che si svolgeranno domenica 7 luglio. A Casoria Italia femmin… - RivieraSportit : Pallanuoto femminile. Setterosa, ecco le 13 azzurre per il Mondiale in Corea del Sud: Imperia presente con Giulia G… - imperianews_it : Pallanuoto femminile. Setterosa, ecco le 13 azzurre per il Mondiale in Corea del Sud: Imperia presente con Giulia G… -