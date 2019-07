Ounas batte Diawara L’Algeria ai quarti di Coppa d’Africa

ilnapolista

(Di domenica 7 luglio 2019) Con una vittoria per 3-0 sulla Guinea,si qualifica per idi finale did’Africa. A segnare, contro la squadra di Amadou, è stato, tra gli altri, Adam, reduce già da una doppietta contro la Tanzania. Stavolta, partito dalla panchina,ha realizzato il gol del 3-0 all’82’, dopo soli cinque minuti dal suo ingresso in campo. Prima di lui avevano segnato Belaili e Mahrez. L'articolo. L’Algeria aidid’Africa ilNapolista.

