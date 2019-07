Ordine d’arrivo MotoGP | GP Germania 2019 | risultato e classifica gara Marquez padrone

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Germania 2019 : risultato e classifica gara : Marc Marquez sta comandando in maniera indisturbata il Gran Premio di Germania 2019 della MotoGP. Sul circuito del Sachsenring il campione del mondo in carica è ad un passo dalla decima vittoria consecutiva in terra tedesca, precedendo Maverick Vinales (Yamaha) e Cal Crutchlow (LCR Honda). Alle loro spalle le Ducati di Danilo Petrucci, Andrea Dovizioso e Jack Miller, mentre Valentino Rossi è in una anonima ottava posizione. Out in avvio Fabio ...

Palio di Siena 2019 : Ordine d’arrivo e risultato - ecco chi ha vinto : Palio di Siena 2019: ordine d’arrivo e risultato, ecco chi ha vinto Palio di Siena: il 2 luglio, come ogni anno, Piazza del Campo fa da cornice all’appuntamento dedicato alla Madonna di Provenzano che appassiona la città divisa in contrade. L’appuntamento in diretta a partire dalle ore 18,50 su Raidue ed in streaming tramite i canali online della Rai (Rayplay) è seguitissimo da chi ama Siena e la sua conosciutissima tradizione. ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Austria 2019 : risultato e classifica gara. Vestappen vince - battuto Leclerc nel finale. Vettel 4° : Max Verstappen ha vinto il GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Red Bull è riuscito a imporsi al termine di un duello vibrante con Charles Leclerc che è scattato dalla pole position e ha sognato a lungo la vittoria, ma negli ultimi quattro giri ha subito il sorpasso dell’olandese e si è dovuto inchinare. La Ferrari rinvia ancora l’appuntamento con la prima vittoria stagionale, a completare il podio è stato ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Austria 2019 : risultato e classifica gara : Oggi si è disputato il GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale F1. Spettacolo eccezionale a Spielberg con i piloti che si sono dati battaglia per la vittoria, Charles Leclerc è scattato dalla pole position e se l’è dovuta vedere con un tonico Max Verstappen, Lewis Hamilton ha dovuto fare i conti con un problema all’ala anteriore e ha chiuso quarto appena davanti a Sebastian Vettel. Di seguito l’Ordine d’arrivo, la ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Olanda 2019 : risultato e classifica gara. Vinales in trionfo - Dovizioso 4° - Valentino Rossi cade : Maverick Vinales ha vinto il GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP che è andata in scena ad Assen. Il centauro della Yamaha ha avuto la meglio su Marc Marquez al termine di un bel duello e ha conquistato il primo successo stagionale ma può festeggiare anche lo spagnolo della Honda che allunga ulteriormente in classifica generale visto che Andrea Dovizioso si è dovuto accontentare del quarto posto alle spalle di Fabio Quartararo e ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Olanda 2019 : risultato e classifica gara : Ad Assen è andato in scena il GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Nell’Università del Motociclismo abbiamo assisito a un grande spettacolo, è successo davvero di tutto sul celeberrimo tracciato dove Maverick Vinales e Marc Marquez si sono dati battaglia per la vittoria, Andrea Dovizioso si è dovuto accontentare di un piazzamento di rincalzo mentre Valentino Rossi è caduto nelle battute iniziali di gara. Di seguito ...

F1 - GP Francia 2019 : nuovo Ordine d’arrivo dopo la penalità a Ricciardo. Cosa è cambiato? : Il Gran Premio di Francia 2019 di Formula Uno ha avuto uno strascico: Daniel Ricciardo (Renault) è stato penalizzato con 10 secondi da aggiungere al suo tempo complessivo e, quindi, ha dovuto salutare la settima posizione finale per passare all’11esima. Andiamo, quindi, a conoscere la nuova classifica aggiornata della gara di Le Castellet, dominata da Lewis Hamilton. nuovo ordine DI ARRIVO GP Francia 2019 – F1 1 44 L. Hamilton (D) ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Francia 2019 : risultato e classifica gara. Hamilton domina - doppietta Mercedes. Leclerc 3° : Lewis Hamilton ha vinto il GP di Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes si è imposto con estrema facilità al circuito Paul Ricard di Le Castellet, il britannico è scattato dalla pole position e non ha avuto alcun problema a tagliare il traguardo in prima posizione precedendo il compagno di squadra Valtteri Bottas. Ennesima doppietta stagionale per le Frecce d’Argento che si sono confermate imbattibili anche in ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Catalogna 2019 : risultato e classifica. Marquez vince - Lorenzo fa cadere Valentino Rossi - Dovizioso e Vinales : Marc Marquez ha vinto il GP Catalogna 2019, settima tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo si è imposto a Barcellona e ha compiuto un allungo importante in classifica generale, il centauro della Honda ha beneficiato del clamoroso incidente occorso nel corso del secondo giro: Jorge Lorenzo è entrato con foga alla curva 10, ha tirato giù Andrea Dovizioso che a sua volta ha steso Maverick Vinales e Valentino Rossi. Strike di grandi dimensioni che ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Canada 2019 : risultato e classifica gara. Hamilton vince - Vettel penalizzato e secondo : Lewis Hamilton ha vinto il GP del Canada 2019, settima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes ha beneficiato della penalità di 5 secondi inflitta a Sebastian Vettel che lo ha ostacolato dopo aver sbagliato una curva. Il pilota della Ferrari ha tagliato il traguardo in prima posizione ma ha concluso in seconda piazza alle spalle del britannico, terza l’altra Rossa di Charles Leclerc che ha preceduto Valtteri Bottas. Di seguito ...

Ordine d’arrivo MotoGP - Risultato Gara GP Italia 2019 : Petrucci vince in volata su Marquez e Dovizioso. Valentino Rossi caduto : Il successo del GP d’Italia 2019 di MotoGP, sesto round del Mondiale, sorride a Danilo Petrucci che batte in volata Marc Marquez ed Andrea Dovizioso grazie ad uno straordinario ultimo giro. Una grande prova del pilota umbro che conquista così la sua prima vittoria in top class. Purtroppo una giornata sfortunata per Valentino Rossi che finisce anzitempo la sua corsa con il ritiro. Di seguito l’Ordine d’arrivo della corsa al ...