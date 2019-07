Oltre Festival Bologna | quarto giorno | dalla magia dei Bowland al rock romantico di Motta

Blastingnews

(Di domenica 7 luglio 2019) Venerdì 5 luglio si è tenuta la quarta giornata dedicata all'di, una rassegna musicale che ha visto la partecipazione di artisti più o meno noti del panorama musicale italiano. Sul palco delle Caserme Rosse, zona Bolognina, si sono esibiti Giorgio Canali & Rosso Fuoco, Murubutu, i(quarti classificati ad X Factor 2018) e Francesco, reduce dalSanremo 2019 con il brano 'Dov'è l'Italia'. Una serata che ha regalato intense emozioni e che ha fatto ballare fino a mezzanotte il pubblico bolognese.2019:con ie tanti altri La quarta giornata dell'diè iniziata alle 18:15 tra la folla già numerosa con il live di Giorgio Canali & Rosso Fuoco e più tardi con quello di Murubutu, artisti non propriamente conosciuti all'interno del panorama della musica italiana, ma che hanno ...

