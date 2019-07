Nuoto di fondo | Mondiali 2019 | i convocati dell’Italia Gregorio Paltrinieri la stella

Calendario Mondiali Nuoto 2019 : tutte le date e gli orari giorno per giorno. Programma - tv e streaming (Nuoto - fondo - sincro - tuffi e pallaNuoto) : I Mondiali 2019 delle specialità acquatiche andranno in scena a Gwangju (Corea del Sud) dal 12 al 28 luglio, come da tradizione si svolgeranno contemporaneamente le rassegne iridate di nuoto, pallanuoto, tuffi, tuffi dalle grandi altezze, nuoto sincronizzato. Di seguito il Calendario completo, il Programma dettagliato e tutti gli orari giorno per giorno, evento per evento dei Mondiali nuoto 2019. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui ...

Nuoto di fondo - World Series Lago Balaton 2019 : Arianna Bridi seconda nelle acque magiare. Sesta e settima posizione per Sanzullo e Bruni : Quarta tappa delle World Series di Nuoto di fondo nel Lago Baloton (Ungheria), sede due anni fa dei Mondiali 2017. In un contesto non facile, con temperature piuttosto alte, la 10 km maschile e femminile hanno regalato grande spettacolo al pubblico presente e le attese in casa magiara non sono state deluse. Il campione di casa Kristof Rasozvszky (oro nella 5 km e due argenti nella 10 e nella 25 km agli Europei di Glasgow 2018) si è imposto con ...

Nuoto di fondo - World Series Lago Balaton 2019 : Bridi e Bruni nuovamente in scena - prove generali in vista dei Mondiali : Le World Series di Nuoto di fondo procedono a ritmo serrato. Quando manca un mese ai Mondiali 2019 a Gwangju (Corea del Sud), i migliori interpreti delle acque libere si esibiscono nel tradizionale contesto del Lago Balaton (Ungheria), sede della rassegna iridata di due anni fa. Una gara che andrà in scena domani, utile per testare la condizione in vista del clou stagionale. Un parterre di tutto rispetto ai nastri di partenza. Sul versante ...

Nuoto di fondo - Setubal 2019 : Bruni perde al fotofinish da Cunha - Bridi appena fuori dal podio. Miyamoto sorprende Waschburger negli uomini : La terza tappa delle World Series di Nuoto di fondo ha preso parte questo fine settimana a Setubal (Portogallo) tra le fredde acque dell’Albarquel Urban Park che nonostante il periodo ormai estivo hanno costretto atleti e atlete a gareggiare con la muta. Nelle consuete 10 km di competizione l’Italia si è giocata tra le donne la coppia d’assi formata da Rachele Bruni e Arianna Bridi che non hanno deluso le aspettative ...

Nuoto di fondo - World Series Setubal 2019 : Rachele Bruni è seconda nelle acque portoghesi - Arianna Bridi è quarta : Arriva un altro podio per l’Italia nelle World Series di Nuoto di fondo. Nel terzo round stagionale, a Setúbal (Portogallo), Rachele Bruni è giunta seconda in una gara molto tirata. Nel bacino dell’Albarquel Urban Park, non facile da affrontare per le onde alte, l’azzurra si è giocata la vittoria fino all’ultimo respiro con la brasiliana Ana Marcela Cunha (detentrice delle WS 2018). Un arrivo allo sprint, all’ultima ...

Nuoto di fondo - Coppa del Mondo Setubal 2019 : Arianna Bridi e Rachele Bridi frecce tricolori nelle acque lusitane : Rachele Bruni ed Arianna Bridi sono pronte a lanciare la sfida in vista del terzo appuntamento delle World Series di Nuoto di fondo a Setubal. Nel bacino del Albarquel Urban Park, non facile da affrontare per le onde alte. le nostre portacolori vorranno recitare un ruolo da protagoniste e centrare, se possibile, il podio. La tappa cade in un periodo non semplice, visto che l’obiettivo vero e proprio sono i Mondiali 2019 in Corea del Sud, ...

Sofia Goggia in gara nel Nuoto di fondo! La Campionessa Olimpica di discesa è 12esima nella Cavi-Sestre : Sofia Goggia ha partecipato alla sua prima gara di nuoto di fondo. Dallo sci alpino alle acque libere, la Campionessa Olimpica di discesa ha infatti deciso di cimentarsi nella Cavi-Sestre: 1,5 chilometri coperti col tempo di 27’49” e conclusi in dodicesima posizione. La bergamasca, che quest’inverno ha conquistato l’argento in superG ai Mondiali di Are e ha vinto la discesa di Crans-Montana in Coppa del Mondo, si sta ...

Nuoto di fondo - Coppa del Mondo Seychelles 2019 : Arianna Bridi - riferimento azzurro nella seconda tappa : Le Seychelles si tingono d’azzurro. nella seconda tappa delle World Series di Nuoto di fondo, le calde acque del bacino Beau Vallon regalano il risultato pieno al Bel Paese. A centrare il bersaglio grosso è stata la nostra Arianna Bridi che si è imposta nella 10 km odierna. Una prestazione di grande qualità della nostra portacolori, campionessa d’Europa della 25 km a Glasgow (Gran Bretagna), nonché bronzo iridato nella 10 e 25 km a ...

